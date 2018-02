Depuis le démarrage du procès Khalifa Sall et Cie, le débat a été centré par… Plus »

Les 18 animateurs du mouvement LD-debout visés par cette décision sont, entre autres, Cheikh Guèye (maire de Dieuppeul-Derklé), Racky Wane, Ndeye Rosalie Diop, Souleymane Gueye Cissé, Papa Sarr, Balla Timera, Mamadou Fall et Abdourahmane Guèye. Il y'a aussi, Malick Sylla, Abdoulaye Bathily Junior, Alpha Doucouré, Noel Bakourine, Andre Bindia, Mamadou Lamine Sanokho, Souleymane Sarr, Dame Seck, Ousmane Ndoye et Abdoulaye Guèye.

En effet, le bureau politique de la Ligue démocratique dit constaté, «des manquements graves à la discipline du parti, l'insubordination à ses décisions et délibérations, les démarches fractionnistes et les nombreux actes de défiance et de dissidence».

La Ligue démocratique (LD) «clone» le Parti socialiste. 42 jours après l'exclusion du maire de Dakar et compagnie prononcée par le Parti socialiste, un autre allié du président Macky Sall dans Benno Bokk Yakaar, la LD pour ne pas la citer, use de la même méthode : l'exclusion.

Elle a, en effet, prononcé la suspension de 19 de ses membres du parti dont l'ancien Sg de la Ld, Mamadou Ndoye de toutes fonctions et responsabilités dans le parti ainsi que de toutes les instances et structures du parti.

