Burkina Faso/Burundi: Coupe de la Confédération - Olympique Star Vs EFO : 0-0

Au coup de sifflet final, c'est le ouf de soulagement, à la grande satisfaction du coach stelliste. « On s'est bien défendu, on a eu des occasions que l'on n'a pas pu concrétiser, je félicite les garçons ; ils ont livré un match héroïque, physiquement on était diminués, il fallait que l'on soit solidaire, pour contrer l'OS qui est une équipe joueuse, le résultat est bon à prendre en attendant le match retour », indique le coach stelliste.

D'autres occasions ont suivi côté burkinabè, mais sans succès, et c'est sur ce score nul et vierge que l'arbitre rwandais Abdoul Twagirumuhiro, siffle la mi-temps. Revenus du repos, les Olympiens par l'entremise de Saidi Slim, a failli surprendre à la 53e mn Aimé Zongo, par un centre-tir de 30 mètres, qu'il parvient à dévier en corner.

Les visiteurs sont plus dominateurs et les hôtes tentent de contrer les velléités de l'adversaire, mais ne parviennent pas à l'inquiéter.

La sérénité et la confiance n'étaient donc pas de mise, au sein du groupe. Ce résultat nul arraché malgré tout, est à mettre à l'actif d'une détermination et du cœur de l'équipe.

