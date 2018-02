Tunisie: Les banlieusards dans le dur !

Le Sfax Railways Sports s'est assuré un important succès face aux banlieusards de La Marsa, revenant de facto dans la course pour les places d'accessit.

Seïfeddine Ayari et Sami Nawali ont matérialisé l'ascendant des Sfaxiens, alors qu'entre-temps, Youssef Mouihbi a réduit le score, laissant planer l'espoir d'un retour des Marsois, en vain. En bas du classement de ce même groupe A, la Stir Zarzouna est officiellement reléguée en L3 après son semi-echec (0-0) face au leader, Gafsa. L'ASA, a, quant à elle, sorti les crocs face à l'OCK. Un doublé d'Iheb Troudi, un 3e but de Mohamed Mansouri et une 4e réalisation de Mohamed Khanfir ont mis les insulaires à genou. Ces mêmes insulaires de Kerkennah ont toutefois réduit la marque par Mourad Nemri 45' et Wael Ferjani.

«Hat-trick» de Mohamed Ali Abdessalam

Dans cette même poule, l'UST ne lâche rien. Vainqueur de l'ASK (3-1), Tataouine a rugi grâce à un triplé de Mohamed Ali Abdessalem.

L'ASK a sauvé l'honneur par Younes Mazhoud. Enfin, l'ES Hammam-Sousse a été tenue en échec par Korba, un but partout.

Les visiteurs ont ouvert la marque par Hassan Khemir, avant que les locaux ne rétablissent le score par l'incontournable Mehdi Ben Dhifallah.

Les «Verts» ratent le coche !

Dans le groupe B, la lutte sera serrée pour les trois places d'accessit. Ainsi, à l'issue de cette ronde, plus de la moitié du groupe est encore concernée par un passage au play-off.

Rien ne va plus par contre chez les Verts du CSHL. Les banlieusards du sud ont encore une fois raté le coche à domicile, face à l'ASD cette fois-ci. Et le CSHL a même dû puiser dans ses ressources pour du moins tenir le nul. Tout s'est joué lors du money-time. L'ASD ouvre le score par Riadh Souilmi à la 91', puis Anouar Sahbani décroche une parité inespérée à la 97' ! Palpitant, c'est le terme adéquat pour décrire les débats durant ce match.

Le leader est tombé !

Durant cette journée, l'OSB a peiné pour s'adjuger les trois points face au SCBA. Achraf Triki et Marouane Hamdoun ont marqué pour Sidi-Bouzid. En cours de jeu, le Sporting est revenu dans le match par Bilel Trabelsi. Idem pour le Stade Sportif Sfaxien qui a, toutefois, eu le mérite de signer un but d'entrée de jeu. A peine une minute de jeu et voilà que le Stade Sportif Sfaxien ouvre la marque face au leader, le SAMB, suite à un but de Bechir Lahmar contre son camp.

Enfin, Jendouba Sport-Olympique de Béja et CS Chebba-AS Solimane ont été sanctionnés par des parités. Même les buteurs étaient en berne au cours de ces deux rencontres.

Résultats

Groupe A

AS Ariana-OC Kerkennah : 4-2

SS Zarzouna-EGS Gafsa : 0-0

ES Hammam-Sousse-CS Korba : 1-1

Sfax RS-AS Marsa : 2-1

US Tataouine-AS Kasserine : 3-1

Groupe B

CS Hammam-Lif-AS Djerba : 1-1

Jendouba Sport-Olympique de Beja : 0-0

CS Chebba-AS Soliman : 0-0

Stade Sfaxien-SA Menzel Bourguiba: 1-0

EO Sidi Bouzid-SC Ben Arous : 2-1

Classements

Groupe A

Pts

1/US Tataouine 32

2/ EGS Gafsa 30

3/ AS Marsa 27

-/ Sfax RS 27

5/ AS Kasserine 22

6/ ES Hammam-Sousse 21

7/ CS Korba 19

8/ OC Kerkennah 16

-/ AS Ariana 16

10/ SS Zarzouna 9

Groupe B

Pts

1/ SA Menzel Bourguiba 25

2/ CS Chebba 24

-/ Olympique Sidi Bouzid 24

4/ Jendouba Sport 23

5/ CS Hammam-Lif 22

6/ AS Soliman 20

-/ Stade Sfaxien 20

8/ SC Ben Arous 17

-/ Olympique de Béja 17

10/ AS Djerba 16

NB : Six points ont été retirés à l'OB par la Fifa