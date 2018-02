Tunisie: Les Aghlabides n'ont pas lâché l'affaire...

JSK : Kalaï, Bouchniba, Layouni, Bacha, Abbès, Laâmari (Bnina), Sylla, Traoré, Laâouichi (Zaïdi), Sassi (Frioui), Munduga

USM : Bédiri, Machmoum, Sédiri, Hichri, Timoumi, Sabbahi (Ben Romdhane), Hadda, Messaâdi, Kabou, Mosrati, Annan

Les Aghlabides ont foulé la pelouse centrale du Stade Hamda Laouani avec l'intention de surprendre les visiteurs d'entrée. Servi par Sassi dans le dos de la défense, Laâouichi a manqué de précision (2'). De leur part, les protégés de Kasri ont été plus efficaces grâce à la rapidité des Kapo, Annan et Messaâdi. Ce dernier profita d'un mauvais emplacement défensif de Bacha et de Abbès, centra à Kabou qui temporisa avant que son tir meurre dans les filets de Kalaï (3'). La réaction aghlabide ne tarda pas. Un effort individuel de Laâmari qui dribbla un défenseur mais son tir de loin est intercepté par le gardien Bédiri qui sauva son camp (12').

Le jeu devient ouvert. A la recherche du but de l'égalisation, les Kairouanais ont varié les actions sans réussir en phase finale. De leur part, les visiteurs se sont contentés des attaques rapides sur les ailes de la part de Kabou et Annan. A la 29', Munduga centra à Laâmari dans le dos de la défense, mais l'attaquant aghlabide rata l'aubaine face au gardien Bédiri. Une attaque rapide de Sassi qui dribble la défense, sert Munduga dans les 16m et le tir de ce dernier est loin du cadre (41').

La « Chabiba » avança d'un cran, mais c'est l'efficacité qui manquait. Les protégés de Kasri ont montré une solidité en défense, fermant les issues à Sassi, Munduga et Laâouichi.

Une domination payante

Après la pause, les Aghlabides sont entrés avec la ferme intention d'égaliser. Dès la 49', Laâouichi profita d'une mauvaise relance du gardien Bédiri, dribbla Hichri et Machmoum avant de loger la balle dans les filets de Bédiri.

Ce but d'égalisation a redonné confiance aux camarades de Kalaï. Laâouichi, Munduga et Sassi ont poursuivi leurs actions offensives, mais n'ont pas retrouvé des solutions face à la solidité de la défense de l'USM.

Bédiri réussit à arrêter le tir de Sassi (52'). Les protégés de Kasri ont continué à jouer la défense avec des conversions sur Annan et Kabou. La JSK a mis la pression sur la défense de l'USM. Sylla centra dans le dos de la défense, Laâmari dévia la balle et Munduga tira dans les filets (64'). Les protégés de Kasri ont manqué de clairvoyance pour réagir face à une bonne organisation aghlabide au milieu et en attaque. Le coach kairouanais donna des consignes de réduire les espaces aux visiteurs et de se concentrer davantage dans les actions offensives.

Kaderi fait entrer Zaïdi pour animer son groupe. La JSK joue à une touche de balle avec prudence en défense. Une action rapide de Sylla qui centra pour Sassi, et le tir de ce dernier est éloigné par le gardien (78'). Les camarades de Kalaï ont cherché à caccentuer leur avantage, mais les tirs de Bacha et de Munduga ont été annihilés par le gardien Bédiri.

La victoire est méritée pour la « Chabiba » qui a montré une solidité défensive pour revenir au score malgré l'avantage de l'USM. De leur part, les protégés de Kasri n'ont pas réussi à conserver l'avantage à cause de leur manque de concentration.