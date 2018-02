Tunisie: L'étonnement de Kechrida!

Les aveux «amers» de Balbouli !

Le départ sur la pointe des pieds de l'ex-capitaine de l'équipe Aymen Balbouli continue à susciter le dépit de la sphère de l'Etoile. Lors d'une récente communication avec ce dernier juste après la lourde défaite de sa nouvelle équipe face à Al Hilal, le «keeper» du club saoudien d'Al Baten nous a clairement avoué sa profonde déception quant à la manière dégradante avec laquelle il a été poussé vers la sortie. «Malheureusement, dans nos traditions footballistiques, nous n'avons pas cette culture "valeureuse" pour tout le monde d'ailleurs de programmer une sortie respectueuse pour les joueurs qui ont beaucoup donné. A présent, je dois me concentrer sur mon parcours avec ma nouvelle équipe qui n'est pas au mieux de sa situation, faut-il l'admettre, et surtout continuer à travailler durement et sérieusement en prévision de la Coupe du monde».

Le geste «noble» de Madhoui !

Le coach algérien jouit de l'estime et de la considération de toutes les franges du club sahélien sur le double plan professionnel où il a conféré à l'Etoile davantage d'assurance et de profondeur dans le jeu faisant dire à certains que s'il était aux commandes depuis le début de saison, l'ESS aurait dominé le championnat ;mais aussi humain et relationnel avec son calme, sa pondération et sa qualité de communication. Dans ce registre, mais dans un volet profondément humaniste et grandement gratifiant, Kheireddine Madhoui a eu la noblesse de prendre totalement en charge les frais considérables d'une opération subie par une jeune fillette algérienne dans l'une des cliniques de Sousse, et ceci de l'aveu même d'un médecin constantinois. Chapeau bas Monsieur !