Tunisie: La dernière chance !

Ça passe ou ça casse !

Avec les 6 points perdus contre le CAB et l'USBG, hors du rectangle vert, ainsi que 6 autres points perdus, à Zarzis, face au COM, l'ASG et la JSK, elle aurait totalisé 22 points en tout et serait classée septième sur quatorze. Dans ce cas, elle aurait également tenu bon pour aller encore plus loin en coupe. Mais dommage ! 27 points sont encore en jeu. Les trois clubs du gouvernorat de Médenine sont installés confortablement dans la zone rouge. 5 longueurs séparent le meilleur de ce trio (COM) du onzième au classement général. Chaque point vaut donc son pesant d'or pour le reste de la saison.

A présent, l'ESZ est dans une situation alarmante. Aujourd'hui, face au ST, ça passe ou ça casse. Seule la victoire apaiserait un peu la tension. Les fervents supporters attendent avec impatience cette rencontre en la qualifiant de match de la saison. A signaler que Ridha Jeddi a été obligé, jeudi, d'arrêter la séance d'entraînement qui se déroulait d'ailleurs à huisclos quand un énergumène est descendu au stade et a menacé verbalement tout le monde.

Pour leur part, les joueurs n'ont pas lésiné sur l'effort au cours de la semaine. Ils comptent se donner totalement, dans leur stade, le jour du match. La formation type a bénéficié de repos face à Moknine. Par conséquent, pas d'excuse si jamais le groupe rate cette opportunité et ne se remet pas sur les rails pour les prochaines confrontations, auréolé d'un brin d'espoir.