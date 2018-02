Tunisie: Doublé de Msakni !

En Jupiler Pro League , Zulte Waregem s'est incliné 3-1 contre Genk ; l'unique but de la rencontre du côté de Zulte Waregem a été inscrit par Hamdi Harbaoui. Il s'agit du 6e but cette saison pour notre international en championnat.

Hichem Essifi a ouvert son compteur but dans le championnat saoudien. L'attaquant tunisien a même offert à Ohod trois points très importants dans le match qui l'a opposé à Al Taawon pour le compte de la 21e journée du championnat saoudien. Hichem Essifi, titulaire, a inscrit son but à la 53e minute.

Mohamed Amine Ben Amor et Ferjani Sassi ont joué dans le cadre du championnat saoudien. Mohamed Amine Ben Amor s'est imposé avec Al Ahli au cours du match qui l'a opposé à Al Faissaly (2-1). Dans l'autre match, Ferjani Sassi et Al Nasr se sont contentés d'un résultat nul de deux buts partout sur le terrain d'Al Hilal. Les deux internationaux tunisiens ont été remplacés en seconde période.

