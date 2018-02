Tunisie: En manque d'inspiration

En attendant un revêtement flambant neuf de 5e génération qui sera installé à la fin de la saison, la surface synthétique actuelle du stade de Metlaoui a énormément gêné les acteurs, en plus d'un vent violent qui ne leur a guère facilité la tâche. Il ne fallut pas plus pour produire un match sans relief sauvé par quelques demi-occasions qui se comptent sur les doigts d'une seule main.

La série noire continue. Pour la neuvième fois consécutive, l'ESM ne prend pas les trois points, sa dernière victoire remontant à la 9e journée et au déplacement à Zarzis (3-1). Le CSS est peut-être mieux nanti, sa dernière victoire ne remontant pas à des temps immémoriaux, comme c'est le cas de son adversaire du jour. Restant sur deux nuls et une défaite, sa marche n'est pourtant pas vraiment celle d'un candidat au titre.

