Tunisie: «Amen» par Amine Landoulsi

Au plus près des tensions et des revirements qui rythment la transition politique tunisienne, Landoulsi nous livre des photographies paradoxalement calmes et retenues. Comme s'il avait un casque sur les oreilles, il arpente la rue et les bureaux feutrés du pouvoir, en quête de visions fertiles. Pour raconter la vie et la mort d'une «révolution», pour tenter de représenter le complexe miroir aux alouettes, ce sont les conversations intérieures qu'il choisit de capturer. S'extrayant de l'excitation ambiante, il saisit les murmures, les entre-temps, les à-côtés.

Il sait qu'au cœur de ces espaces et de ces moments intermédiaires se logent les véritables passions, les motivations profondes et secrètes de chacun. «Cela l'engage naturellement sur une autre voie que celle du pur photojournalisme; le corpus d'images soigneusement sélectionné par l'artiste ne constitue plus une chronologie, mais bien une synthèse.

Une synthèse de sept années sur le terrain à documenter dans la durée les antagonismes et les solidarités en présence. Sept années à dévoiler les contradictions d'une société, dont les composantes morcelées expriment des aspirations si contradictoires qu'on ne peut la considérer dans son entièreté. Ces photographies peuvent être contemplées une à une, mais ainsi rassemblées, elles forment un polyptyque, une constellation qui souligne remarquablement le déroulement non linéaire des choses quand elles sont vécues de l'intérieur». (Extrait du texte de Géraldine Bloch «Entre les mots», 2018).

Amine Landoulsi, né en 1976, est un photographe qui vit et travaille en Tunisie. Cofondateur et coordinateur général du Club Photo de Tunis pour l'année 2010/2011, sa première expérience de photographe-reporter professionnel a commencé avec l'Associated Press en 2011 et s'est poursuivie en tant que photographe-reporter pour le compte de l'agence de presse Turc depuis juin 2012. Amine a été sélectionné pour la biennale des photographes du monde arabe contemporain en novembre 2015 qui s'est tenue à l'IMA, à Paris. Depuis juillet 2017, Amine Landoulsi s'est lancé dans la réalisation de travaux personnels, en marge et en contre-point de l'actualité.

