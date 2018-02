Tunisie: Haythem Jouini persiste et signe...

EST : Ben Chérifia, Derbali, Chammam, Dhaouadi, Machani (Talbi 12'), Coulibaly, Kom, Bguir, Badri, Bessghaier (Mejri 60') et Jouini.

Nous étions curieux de voir la réaction de Haythem Jouini et ses camarades, une semaine après leur élimination en 1/16e de finale de la Coupe de Tunisie et à l'occasion de leur première sortie officielle sous la houlette de leur nouvel entraîneur, Khaled Ben Yahia.

La première sortie officielle du nouveau coach «Sang et or» l'a conduit à Nouakchott où il a affronté hier l'ASAC Concorde en match aller du tour préliminaire de la Ligue des champions.

D'entrée, les « Sang et Or » annoncent la couleur, mais Haythem Jouini s'est vu refuser un but pour hors-jeu dès la première minute.

Un but refusé qui n'a pas découragé les « Sang et Or ». Les camarades de Jouini n'ont pas eu du mal à asseoir leur jeu. Sauf que la domination espérantiste fut stérile à l'image du tir de Badri repoussé par la défense adverse (14') ou encore le contre rapide mené par Derbali sur le flanc droit et qui a manqué terriblement de précision en centrant pour Jouini (19').

Deux occasions, un but

Les locaux, qui avaient subi de plein fouet le pressing mené par leurs hôtes, avaient créé la surprise en marquant contre le courant du jeu.

La première occasion fut l'œuvre de Saydou qui a vu sa balle déviée en corner par le portier espérantiste, Ben Chérifia (23').

La deuxième action menée par les locaux fut la bonne quand Mbarek Aid Abdou dribbla Dhaouadi et Talbi avant de surprendre Ben Chérifia en logeant la balle dans ses filets (24').

Il a suffi donc que les Mauritaniens de l'ASAC Concorde concrétisent une des deux occasions qu'ils se sont créées pour prendre l'avantage au score.

Il suffit de vouloir...

Après la pause, les « Sang et Or » sont revenus à la charge. On jouait la 47' quand le tir de Jouini passa légèrement au-dessus de la transversale.

Huit minutes plus tard, Bguir tenta sa chance, mais son tir des 25 mètres passa à côté des filets de Boubaker Touré (55').

Les « Sang et Or poursuivent leur pressing. Badri sert Derbali dans le dos des défenseurs, mais le tir de ce dernier est intercepté par le portier adverse (58').

Plus déterminés que jamais à revenir dans le match, les Espérantistes ont fini par obtenir gain de cause. Haythem Jouini, qui s'est vu refuser un but pour hors-jeu au tout début de la rencontre, a fini par marquer un but régulier. Il a réussi à tromper la vigilance de Boubaker Touré, permettant aux siens de revenir dans le match (67'). Comme quoi, il suffit de vouloir, pour obtenir gain de cause.

Grâce au but de Jouini, les «Sang et Or» ont ramené un résultat positif de Nouakchott, face à un adversaire, avouons-le, trop modeste. Sauf que Haythem Jouini et ses camarades sont crispés mentalement. Le staff technique et les joueurs ont besoin, plus que jamais, du soutien du public et non le contraire.