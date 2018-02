Tunisie: Ode à la liberté

Le point de vue est celui d'une enfant. Aya, campé par May Berrhouma est intelligente, curieuse et ouverte à la vie.

Comme tous les enfants, son imagination n'a pas de limites. Mais elle voit son univers se rétrécir et les limites rapidement se dessiner, imposées par les diktats religieux auxquels son père (Ghanem Zrelli) adhère. Aya, c'est la beauté et la sensibilité que l'on désire cacher derrière un voile noir, celui-là même que sa mère (Afef Ben Mahmoud) refuse de porter. Résistance est ainsi l'une des valeurs que prône le film, face aux idées et aux pensées réductrices et obscurantistes.

En toute subtilité, «Aya» dévoile et oppose deux visions du monde qui ne peuvent coïncider. D'autant plus qu'ils mettent un personnage comme le père face à ses contradictions, entre son envie de vivre simplement et pleinement sa paternité, et le poids idéologique et économique qui l'en empêche. Le film réussit en ce sens à démontrer, à partir du noyau familial et du quartier, comment le politique et le religieux s'imbriquent pour empêcher l'individu d'être ce qu'il devrait ou voudrait, de suivre un chemin tout tracé plutôt que son propre instinct. Le chemin vers cette liberté désirée est semé d'embûches, mais également de questionnements. Aya s'en pose plein la tête et le film défend corps et âme la légitimité de ce doute existentiel par lequel passent toutes les âmes enfants jusqu'à ce qu'il soit tué dans l'œuf. «Aya» s'érige justement contre les pensées liberticides, jusqu'au bout, avec une fin ouverte.