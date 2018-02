Tunisie: Le grand oral

La fièvre est même montée d'un cran ces derniers jours avec la sempiternelle question de l'agenda du grand format entre les « ennemis intimes» de la capitale. Ce faisant, dans la perspective d'une seconde partie de saison assez chargée, le CA peut-il à terme rêver plus grand ? Monter en régime et en grade surtout ?

Premiers éléments de réponses, dès cet après-midi contre le Stade Gabésien. Un match qu'il va aussi falloir bien négocier, sans blessures, ni défaite cela va sans dire ! Car si toutes les pensées du CA vont certainement déjà au choc tant attendu face au leader de la compétition, Bertrand Marchand sait qu'il y a un match de Ligue 1 avant. Et qui s'annonce périlleux! Bien sûr, si vous posez la question à plus d'un membre de l'écurie clubiste, tous réciteront la même leçon, en affirmant que les deux matches sont différents, mais les deux sont très importants. Oui, la langue de bois du football recèle quand même quelques vérités. Si tout le monde n'attend que l'explication du derby, le déplacement d'aujourd'hui va aussi être crucial! En football aussi, chaque match a sa vérité, celle du terrain. Pour ce CA-là, en hausse depuis quelque temps déjà, gagner le match précédant le derby n'offre guère de garanties. Sauf qu'a contrario, tomber à Gabès n'enverrait pas le meilleur des signaux avant le match le plus important de la saison. Attention donc à la gestion des efforts cet après-midi.

Un périple en forme d'examen blanc ?!

Ce faisant, pour le staff technique, il n'est pas question de laisser au repos ses fantassins incontournables, quitte à les priver d'un éventuel surcroît de confiance avant le derby. Non, ce déplacement sera négocié avec tous ses atouts. Ce sera peut-être un périple en forme d'examen blanc, pour parfaire ses gammes. Mais il faut tout de même le gagner, ce match ! Sur ce, malgré sa série rose en cours, le CA est encore à trois longueurs du dauphin présumé de la compétition. C'est donc à la fois dans l'espoir de poursuivre sa dynamique, de prendre ses distances, et surtout de rester dans le rétroviseur de ses devanciers, voire à les dépasser, que le CA entend persévérer et garder le cap comme on dit.

En cours de saison, quand la réussite est au bout de l'effort, les ambitions sont revues au gré des journées. Les Clubistes se retrouvent donc face à un nouveau défi de taille, jouer le podium après avoir flirté avec le ventre mou du classement !