Tunisie: Bertrand Marchand écarte Bilel Ifa !

Amine Mougou: "La FTF ne pratique pas la discrimination"

Amine Mougou, membre du bureau, trésorier et deuxième porte-parole de la Fédération tunisienne de football (FTF), a expliqué que le CAB a demandé l'aide de la FTF avant le verdict de la Fifa. Pour le cas de l'OB, l'intervention a été demandée par ce club après le verdict de la Fifa. Il a expliqué aussi que l'intervention de la FTF est conditionnée par des détails comme la somme de l'amende et le nombre de points à retirer pour le club concerné. Amine Mougou a expliqué aussi qu'il a du mal à parler de ce genre de situation car la FTF n'est pas tenue de communiquer la nature des sanctions imposées par la Fifa. La FTF est dans l'obligation d'appliquer les sanctions décidées par la Fifa. Le responsable a assuré que la FTF n'a aucune obligation de payer les amendes imposées aux clubs tunisiens. Mais l'intervention entre dans le domaine de défense des intérêts des clubs tunisiens et dans le but de sauvegarder l'image de la Tunisie. Amine Mougou a expliqué aussi qu'un travail a été fait durant les derniers mercatos pour ne plus tomber dans le problème des transferts impayés. Il y a un plafond et des règles à respecter pour assurer les sommes des transferts, a ajouté le responsable.

Les supporters du CA veulent reconduire Marchand

Les voix commencent à s'élever parmi les supporters du Club Africain pour réclamer à leur comité directeur de vite renouveler le contrat de l'entraîneur Bertrand Marchand. Le technicien français est sous contrat avec la formation de Bab Jedid jusqu'au mois de juin prochain. Bertrand Marchand a réussi à rectifier la trajectoire du Club Africain cette saison après un début d'exercice très délicat sous la direction de Marco Simone. La hâte des supporters clubistes d'exprimer leur confiance à Marchand explique leur peur qu'il soit engagé par une autre formation dans les mois prochains.

Evocation de l'ESZ: la Ligue reporte son verdict

La Ligue nationale de football professionnel a décidé de reporter son verdict au sujet de l'évocation de l'Espérance Sportive de Zarzis contre Ammar Jemal. La Lnfp devrait rendre son verdict au cours de sa prochaine réunion. L'Espérance Sportive de Zarzis a contesté la présence de Ammar Jemal car elle a estimé qu'il avait trois avertissements à son actif.

ASG: les joueurs reprennent les entraînements

Après une absence durant 5 séances d'entraînement, les joueurs de l'AS Gabès ont récemment repris l'entraînement au stade Omar Doghmane. Par ailleurs, c'est au carrefour de «Ain Salem» que les supporters de l'Avenir Sportif de Gabès ont protesté et exprimé leur mécontentement concernant le manque de rémunération des joueurs. Nihed Ben Hmida, président de la Commission des supporters de Jeliza, a déclaré que ce que subit l'équipe actuellement est totalement inacceptable, enchaînant que cette crise a des répercussions sur les performances de l'équipe et la rend de moins en moins productive.

SG: limogeage du préparateur physique

Le comité directeur du Stade Gabésien a décidé officiellement de limoger le préparateur physique Ammar Nbigh après le recrutement de l'entraîneur Mohamed Kouki.

La liste africaine de l'ESS

L'Etoile Sportive du Sahel a annoncé, dans un communiqué, qu'elle a adressé à la Confédération africaine de football une liste préliminaire de 23 joueurs qui prendront part à la prochaine Coupe de la Ligue des champions 2018. Il s'agit de Mohamed Zied Jebali - Achraf Krir - Rami Gabsi (gardiens de but)

Ghazi Abderazzek - Mohamed Oumar Konate - Ammar Jemal - Zied Boughattas - Ameur Omrani - Rami Bedoui (défenseurs).

Hamza Lahmar - Alaya Brigui - Wajdi Kechrida - Mohamed Iheb Msakni - Mohamed Methnani - Malek Béjaoui - Aymen Trabelsi - Slim Ben Belgacem -Alkhaly Bangoura (milieux de terrain).

Amine Chermiti - Amro Marei - Aymen Sfaxi - Mortadha Ben Ouanes - Yassine Amri (attaquants).

La CAF communique la date du retour EST-ASAC Concorde

La Confédération africaine de football a communiqué la date de la rencontre retour au premier tour de la Ligue des champions qui opposera l'Espérance de Tunis à l'ASAC Concorde. Cette rencontre aura lieu au stade de Radès le mercredi 21 février prochain. Il est à rappeler que le match aller a été disputé hier en Mauritanie. Ainsi, le derby de la capitale tunisienne entre le Club Africain et l'Espérance Sportive de Tunis aura lieu le 18 février.

Opoku ne veut plus revenir !

Le feuilleton du défenseur ghanéen du Club Africain, Nicholas Opoku, connaîtra-t-il une issue heureuse ? Après plusieurs semaines d'attente, le club ghanéen de Berekum Chelsea a finalement reçu la première tranche du transfert du joueur. Les dirigeants clubistes essayaient depuis plusieurs jours de transférer cet argent, mais sans succès à cause de complications administratives au sein de la Banque centrale. Le problème, c'est que ledit joueur ne veut plus revenir au CA ! Ce faisant, Mehdi Gharbi, vice-président du Club Africain, a récemment expliqué que l'absence du Ghanéen Opoku a permis au joueur Seif Tka d'obtenir une meilleure chance.

«Le Ghanéen est encore lié par un contrat avec le Club Africain. Nous avons trouvé à notre arrivée à la tête de la direction du club que son club d'origine n'a pas obtenu le montant du transfert du joueur qui a obtenu ses rémunérations. L'unique erreur commise est que la direction du club a permis au joueur de rentrer chez lui. Depuis cette date, il n'est plus revenu en Tunisie. Le président du club ghanéen Chelsea a, selon nos informations, confisqué le passeport du joueur», a expliqué Mehdi Gharbi.

Le responsable a assuré que le Club Africain avait la possibilité de ne pas permettre au joueur de rentrer à son pays. Le président du club ghanéen a été invité par le Club Africain et un accord a été conclu pour le remboursement de 70 mille dollars avant la fin du mois de janvier et 120 avant la fin du mois de juin si ce joueur n'aura aucune offre de la part d'autres clubs.

Les responsables du club ghanéen n'ont pas indiqué au joueur que le transfert de l'argent a eu lieu. Entre-temps il a reçu une offre de la part du FC Bâle. Mais elle n'était pas convenable.

Mehdi Gharbi a assuré qu'un dossier est en préparation et il sera envoyé aux instances sportives compétentes. «Un avis d'absence a été envoyé au joueur. Nicholas Opoku ne peut jouer qu'avec des clubs amateurs s'il refuse de retourner au CA. Il n'a donc aucun choix, il doit retourner en Tunisie. Mehdi Gharbi a expliqué dans un autre contexte que le service SMS permettra aux supporters du club d'aider à la rénovation du Parc A. «Nous avons besoin de 1,800 MD pour les travaux et un appel via des spots sera effectué dans les prochains jours», a-t-il expliqué.