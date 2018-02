Tunisie: Points chauds soulevés

L'évaluation des activités de l'année écoulée, le recensement des problèmes cruciaux que connaît la profession ainsi que l'événement phare pour 2018, tels sont les points principaux soulevés et discutés lors de l'Assemblée générale annuelle évaluative de l'Arft (Association des réalisateurs de films tunisiens) qui s'est tenue le 3 février dernier.

L'Arft, on le sait, joue un rôle unificateur en se consacrant, notamment, à soutenir et à défendre les droits et intérêts professionnels des réalisateurs dans un esprit solidaire.

Or, justement, Mokhtar Ladjimi, président de l'Arft, nous a déclaré que «le bureau de l'association et tous ses membres expriment leur profond souci face au chômage qui sévit actuellement dans les rangs des réalisateurs».

C'est que outre la rareté des ressources financières nécessaires à la production cinématographique, le président de l'Arft explique «que le bureau de l'association a relevé que les agences de publicité et de communication ainsi que les sociétés de production recourent à des non-professionnels et à des réalisateurs étrangers pour la réalisation de spots publicitaires et de campagnes de sensibilisation, de films institutionnels et événementiels».

C'est pourquoi l'association fustige ces pratiques illégales et appelle la primature et le ministère des Affaires culturelles à prendre les décisions nécessaires et urgentes pour mettre fin à ce phénomène. L'Association s'attache, d'autre part, à l'urgence de la réforme du système de l'aide publique à la production audiovisuelle et recommande la prise de mesures urgentes afin de garantir le sérieux et la transparence dans l'étude des projets présentés à la commission d'aide à la production cinématographique.

«Tunisian Films Awards»

Cette association indépendante des réalisateurs œuvre aussi à la promotion et à la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Cela, tout en favorisant l'organisation de rencontres et de manifestations de cinéma régionales, nationales et internationales. D'où les activités et les actions d'encouragement aux réalisateurs et de reconnaissance de leurs œuvres à travers des hommages ainsi que l'octroi de prix et de récompenses.

Ainsi, au cours de l'année écoulée, l'Arft a rendu hommage à des réalisateurs disparus, dont Hamouda Ben Halima et Omar Khlifi, et n'a pas manqué, à l'occasion de manifestations cinématographiques, telles les JCC, de célébrer les films et les parcours de certains réalisateurs, dont Ridha Béhi, Selma Baccar, Habib Mestiri et autres.

Pour l'année 2018, l'Arft organise, du 30 avril au 5 mai, à la Cité de la Culture et à la salle Le Colisée, le festival annuel du cinéma tunisien qui sera couronné par la nuit des «Tunisian Films Awards», qui récompenseront les meilleurs opus à tous les niveaux de la chaîne de production.

L'Association des réalisateurs défend, également, les droits d'auteurs de films ainsi que la liberté d'expression et de création cinématographique, d'où son attachement et son soutien aux mouvements de défense de la liberté de la presse et d'expression en général et donc au dernier mouvement des journalistes tunisiens contre les tentatives de limitation à la liberté de la presse.