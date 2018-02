Ile Maurice: Sorèze - inondations, érosion... malaise sur les «falaises»

Plus besoin de passer par Jo'burg pour rallier Nairobi. Air Mauritius et Kenya Airways se renforcent mutuellement. Les… Plus »

Rochers, branches et terre obstruent la rivière et à chaque fois, la menace d'inondations est réelle. Elle sort souvent de chez elle pour déblayer cette rivière sous la pluie, voire par temps de cyclone.

Un peu plus loin, Loreta (prénom d'emprunt) «nettoie» la rivière qui coule derrière sa maison. Après avoir sollicité de l'aide auprès de diverses institutions et autorités, elle a dû se résigner à mettre la main à la pâte. «À chaque fois qu'il pleut, il y a des glissements de terrain», explique-t-elle, montrant la pente boisée à côté de sa maison, construite en contrebas.

De plus, comme le quartier est en pleine expansion, les débris de construction ont bouché plusieurs tuyaux d'évacuation, ce qui fait que l'eau stagnante a élu domicile un peu partout dans la région. «Après, on va nous dire qu'il y a des maladies à cause des moustiques. Mais rien n'est fait pour rétablir la situation», bougonne James, piqué par la colère.

James Constant en est persuadé. Selon lui, plusieurs maisons ont été construites sur des drains et de ce fait, l'eau descend jusqu'à la route. Il y a quelques demeures, pas loin de chez lui, qui commencent à être légèrement inondées à chaque fois qu'il pleut, et il a peur que le phénomène s'accentue si les habitants continuent à construire sans planifier.

«Mé dépi dézan parla, sa inn sanzé net», dit-il, dépité. La route devant sa maison est impraticable. Un gros trou y a fait son apparition, il y a quelques semaines. La municipalité est, certes, au courant, des ingénieurs sont venus et ont même mis «enn gro ta makadam» à côté, en prévision des réparations. Depuis, plus rien. Aucune trace des experts.

Les inondations ne touchent pas que les quartiers «défavorisés». Après les grosses pluies, Sorèze ressemble bien plus à un champ de bataille qu'à un quartier huppé. Glissements de terrain, drains bouchés et routes défoncées sont le quotidien de ces habitants depuis le début de l'année.

