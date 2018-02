Congo-Kinshasa: Église catholique - « La marche des chrétiens ne s'arrêtera pas » en RDC

Des rumeurs assez persistantes ont couru toute la semaine passée, dans tous les sens dans la ville, et dans les… Plus »

Avant la fin de la cérémonie d'hommage aux victimes de la répression, le professeur Thierry Nlandu, un des leaders du Comité laïc de coordination, a dit l'oraison funèbre. « Ceux qui nous quittent aujourd'hui ont un nom. Ils ont un âge. Ils ont un visage », a-t-il dit avant de citer les sept noms : « 1.Thérèse Kapangala, 2. Hussein Ngandu Kisene, 3. Jackson Kabadiatshi Malango, 4. Benjamin Mwingilau, 5. Serge Kikunda, 6. Mathieu Mfuamba, et 7. un mort par balle non identifié à Lemba au camp Kabila ».

