Congo-Kinshasa: L'Église s'assume

Des rumeurs assez persistantes ont couru toute la semaine passée, dans tous les sens dans la ville, et dans les… Plus »

Qui gouverne ? A cette interrogation, le pape François a répondu sans ambages en septembre 2017, aux fidèles rassemblés dans la Chapelle Sainte-Marthe pour la messe du matin. « Qui gouverne doit aimer son peuple, car un gouvernant qui n'aime pas, ne peut pas gouverner... ». Et de poursuivre : « Le bon catholique, lui, ne doit pas se désintéresser de la politique, il doit au contraire, pour le bien de tous, faire son possible pour que le gouvernant gouverne bien, en participant de son mieux à la vie politique ».

Il s'agit, en effet, d'un tournant décisif pour la survie du pays en tant que Nation et peuple. Tout chrétien, mieux tout Congolais, doit prendre conscience du rôle particulier et propre qui est le sien pour sauver la démocratie en agissant en faveur de la promotion des valeurs.

Face à cette responsabilité, l'Église catholique ne cesse de rappeler aux chrétiens de se sentir concernés par la politique. En termes clairs, l'Église de la RDC s'assume et assume sa mission prophétique, celle d'éveiller les consciences à la lumière de l'évangile du Christ. Cela a été rappelé au cours de la messe dite en mémoire des victimes de la marche des chrétiens catholiques le 21 janvier 2018. « Le Comité des laïcs est à applaudir, l'Église attend d'autres initiatives du CLC, la marche des chrétiens ne s'arrêtera pas. Nous devons continuer le combat pour un Congo nouveau. Notre mission est d'apporter de la lumière dans les coins et recoins de la RDC ». Cette déclaration courageuse de l'abbé François Luyeye de la paroisse Notre-Dame de la Sagesse de l'Université de Kinshasa sonne le réveil de la conscience populaire. Un réveil destiné à mettre un terme à la médiocrité.

La détermination s'affiche. Et plus rien ne sera comme avant. Tout chrétien devrait se sentir concerné par la politique, surtout que les choix politiques ont non seulement une portée immédiate mais aussi à long terme.

