Angola: Le MPLA veut renforcer la lutte contre la corruption pour la bonne gouvernance

Malanje — Le secrétaire général du MPLA, António Paulo Cassoma, a demandé samedi à Malanje plus de sens de la responsabilité et de la discipline aux militants dans les actions visant à renforcer la lutte contre la corruption, le népotisme, l'impunité et autres pratiques de mauvaise gestion de la chose publique, prévue par le parti pour la réussite du programme de gouvernance pour la période de 2017-2022.

S'exprimait lors du lancement de l'agenda politique national du MPLA pour 2018, le politicien a souligné que pour parvenir à une bonne gouvernance durant ces cinq années, il serait crucial que le MPLA concrétise toutes les promesses de sa campagne électorale, soit la lutte contre ces maux et donner satisfaction aux aspirations du peuple angolais.

A l'occasion, il a appelé les militants à être davantage patriotiques et à soutenir l'exécutif, en diffusant l'impact des mesures économiques et sociales en cours dans le pays, comme un moyen de moraliser et de sauver la confiance de la société dans les institutions publiques.

António Paulo Cassoma a déclaré que le MPLA s'engageait à créer toutes les conditions pour que le souhait des Angolais de voir le pays se développer se réalise.

Outre la lutte contre la corruption, selon le secrétaire général, le MPLA se propose de soumettre au parlement cette année une série de tâches visant à mener à bien les élections municipales, précédées d'un diagnostic sur l'état actuel des ressources humaines et financières, et des infrastructures des municipalités qui ont de meilleures conditions pour la mise en œuvre du vote, en respectant les principes de gradualisme et de transitoire.