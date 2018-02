Angola: Quatorze groupes luttent pour monter à la Classe A du carnaval de Luanda

Luanda — Avec quatre champions sur la grille (União Angola Independente, União Sagrada Esperança, União Amazonas de Prenda et União Kazukuta de Sambizanga), les 14 groupes de la classe B du Carnaval de Luanda vont se battre ce dimanche, à Nova Marginal, pour occuper les cinq places réservées pour passer à la Classe A de l'édition de 2019.

Vainqueur de quatre titres (1991, 1999, 2002 et 2006), le groupe União Independência, de la municipalité de Kilamba Kiaxi, est le favori principal pour remporter le titre dans cette catégorie.

Le groupe União Sagrada Esperança, du district Urbano do Range, détenteur de trois titres (2011, 2014 et 2015), ainsi que l'historique União Kazukuta de Sambizanga, avec un titre (2001), et l'União Amazonas do Prenda, vqinqueur du carnaval de 1992, sont les autres favoris de la classe B.

Cette catégorie sera aussi disputée par les groupes União Café de Angola, União 17 de Setembro, Unidos do Kilamba Kiaxi, União Etu Mudietu, União Kwanza, União Giza, União Povo de Samba, União Twabixila, União Domant et Unidos do Zango.