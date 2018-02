Congo-Kinshasa: Tombé le 21 janvier dernier - MSC - Laurent Batumona enterre Serge Kinkunda !

Des rumeurs assez persistantes ont couru toute la semaine passée, dans tous les sens dans la ville, et dans les… Plus »

C'est une désolation. "Encore une fois nous sommes en face de la répression du régime du Président Joseph Kabila et les forces armées qui constituent les forces armées de toute la République qui ont tourné les armes contre la population au lieu de défendre nos frontières". Selon lui, ils sont en train de tuer les fils et les filles de la Rdc qui réclament l'alternance, la démocratie.

Tous nous payons des impôts qui servent à l'achat des armes et des minutions. Ta mort est un acte de trahison que le régime en place a commis face à la population que nous sommes. Tu es tombé arme de la liberté en main aux environs de Saint Gabriel où nous étions avec l'Abbé Makolo de Saint Mathias ainsi que les autres fidèles. Nous avons appris qu'un militant a reçu une balle à la tête. Nous ne savions pas que c'était toi, notre combattant que nous pleurons aujourd'hui. Sachez que nous sommes en face de "hors-la-loi". Tu as combattu le bon combat pour l'alternance, la liberté. Sachez qu'avec Dieu nous resterons vainqueurs".

"Serge Kinkunda tu es mort, tu es tué et assassiné par les forces armées de la RDC sensées assurer ta protection, notre protection, des fils et filles de la RDC. Le régime du Président Kabila, le régime en place, a retourné ses armes vers toi, contre nous son peuple, n'est-ce pas inconcevable ! A la place de lutter pour la protection de nos frontières, elle est en train d'exterminer sa propre population. Cher Serge, tu payais tes impôts et taxes.

