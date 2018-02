Afrique: Ligue de champions de la CAF - Vclub entame la compétition ce dimanche contre Be Forward Wanderers

Des rumeurs assez persistantes ont couru toute la semaine passée, dans tous les sens dans la ville, et dans les… Plus »

- AS Vita (RDC) vs Forward W.(Malawi);

- AC Léopards (Congo) vs AS Port de Lomé (Togo) ;

- AS FAN (Nigerie) vs Horoya (Guinée) ;

- AS Otoho (Congo) vs MC Alger (Algérie);

Cependant, entre les deux activités, soit à 11 heures précises, les secrétaires sportifs de deux équipes seront à l'Hôtel Sultani pour la réunion technique. Le dimanche 11 février, le jour du match, le stade sera ouvert à partir de 10 heures. L'adversaire de Vclub, Be Forward Wanderers, faut-il noter, c'est une équipe de Blantyre, capitale du Malawi. Elle a été fondée en 1962. C'est une équipe qui n'est pas née de la dernière pluie. Visiblement, le ballon va sérieusement circuler contre une équipe de Vclub qui est physiquement et techniquement bon. Florent Ibenge et ses poulains doivent mettre toutes les bactéries en marche pour jouer la qualification au stade des Martyrs. En cas de succès, chemin faisant, Vclub rencontrera le vainqueur du match DHJ (Mauritanie) vs Sport Bissau Benca (Guinée-Bissau).

