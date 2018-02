Congo-Kinshasa: Prônant l'auto prise en charge des jeunes - L'AJPC forme et prime 27 jeunes en hôtellerie et restauration

L'avenir radieux de la République démocratique du Congo ne dépendra que de sa population. Aucun pays, tout ami qu'il soit, ne déterminera le devenir du Congo sans la participation de sa population, surtout de sa jeunesse.

Aimé Ntambue, président de l'Association des Jeunes Progressistes du Congo -AJPC, a compris ce contour. C'est ainsi qu'ensemble avec ses collaborateurs, ils conjuguent pas mal d'efforts pour la prise en mains du destin du pays. C'est dans cette vision grandiose que l'AJPC a organisé une deuxième édition de formation. Cette fois-ci, elle a été axée sur la restauration et hôtellerie. Débutée le lundi 5 février, cette formation qui a primé 27 participants, s'est clôturée le samedi dernier. Il convient de signaler, au passage, pour ceux qui n'ont pas eu le temps, qu'un autre module est prévu dans deux semaines. Le lieu et les conditions de participation seront connus incessamment.

Ils sont préoccupés par la prise de conscience de la jeunesse Congolaise. Ils croient fermement que la République démocratique du Congo ne peut en aucun cas connaître un essor sans l'appui efficient de la jeunesse de la RDC. C'est ainsi que les membres de l'AJPC, sous les auspices de leur président, Aimé Ntambue, ne dorment pas sur leurs lauriers. Ils viennent d'injecter sur le marché de l'emploi 27 jeunes qui ont suivi une formation en hôtellerie et restauration.

Une formation de qualité qui a été assurée par M. Alexis Ngoty qui a une expérience de plus de 19 ans dans le domaine de l'art culinaire et de l'hébergement. Pour des raisons d'équilibre, les notions du droit du travail et de la communication personnelle ont été adjointes à ce module. Après cette étape théorique, ces jeunes seront incessamment orientés dans plusieurs institutions hôtelières dont Pullman Grand Hôtel pour la phase pratique de leur formation. Très ému, Alexis Ngoty qui se veut déjà membre de l'AJPC, a exhorté ses disciples de pouvoir mettre en pratique sans complexe les connaissances acquises durant la formation.

Par ailleurs, le président de la structure satisfait du résultat, est revenu à la charge pour retracer l'histoire de l'AJPC. " L'AJPC est partie d'une petite idée, une vision que j'avais partagée avec les amis. Au début, nombreux ont négligé mais, aujourd'hui, c'est tout le monde qui appelle", a-t-il rappelé. Ainsi, a-t-il conseillé aux participants d'avoir en eux toujours une vision pour la RDC. Ce grand pays qui ne peut se développer qu'avec la participation de sa population." Nous devons ne pas toujours nous contenter de notre précarité actuelle. Il ne faut pas toujours attendre l'action du gouvernement. Certains cas demandent vraiment notre propre initiative et nous pouvons mieux faire. Ainsi, pour y arriver, nous devons prendre conscience de ce que nous sommes et de ce que le Congo représente pour nous. Et tout ceci, demande tout simplement notre prise de conscience", a déclaré Aimer Ntambue. Par la suite, il a exhorté les récipiendaires à être les vrais ambassadeurs auprès des partenaires, pour ne pas ternir l'image de la structure et de fermer la porte aux autres.

Tout est bien, qui fini bien ! La formation s'est clôturée dans une ambiance de convivialité.