Congo-Kinshasa: Saint-Valentin - Deux raisons de célébrer l'amour avec Koffi au Palm Beach!

Ils vont tous chanter l'amour, ce 14 février à Kinshasa. Mais, Koffi Olomidé, appelé "the King of love", chantera l'amour de manière exceptionnelle au Palm Beach. Deux éléments distinctifs font la différence de ce grand chanteur congolais en la matière, à savoir : la qualité et la quantité des chansons.

Près de 40 ans de carrière, l'artiste ne chantonne que le thème d'amour dans sa musique. En matière de qualité, on retrouve des textes et paroles lyriques et romantiques dont la mélodie demeure un dénominateur commun. Par la quantité, le chanteur compte aujourd'hui plus de 300 titres d'amour grâce auxquels il peut tenir en haleine les couples pendant plus de 48 heures de scène. Ce sont des éléments majeurs qui font de lui un profil idéal pour agrémenter avec ferveur et assurance la Saint-Valentin avec les amoureux.

Papa Fleur a tous les éléments solides pour donner un caractère glamour à la fête des amoureux. Rose-blanc est le trade-code de la soirée Saint Valentin que le boss Thierry KABAMBA, l'homme au cigare intarissable, offre avec le chanteur le plus romantique d'Afrique.

Au-delà des paroles, cadeaux et fleurantines, la Saint-Valentin s'annonce fracassante à Kinshasa avec le chantre de l'amour. Koffi Olomidé est attendu, pour un concert VIP au Palm Beach, situé derrière la Gare Centrale, en plein centre-ville. C'est dans ce beau cadre idéal, au paysage naturel, que le chanteur convie les amoureux et amoureuses à célébrer avec faste leur amour aux sons et rythmes languissants des chansons et paroles adaptées à la circonstance.

A la fois poétique et sensuelle, sa musique est une véritable aubaine dans le pur contexte afin de marquer cette journée consacrée à l'amour. Réputé incontestablement le réparateur des cœurs brisés, Koffi Olomidé va, en outre, accompagner et pimenter vos déclarations d'amour au travers son répertoire mythique constitué de tubes thérapeutiques et dignes pour la fête. De «Ngobila » en passant « Golden star », Tcha-tcho, le sorcier », «Papa bonheur », « Loi », « V12 », « Monde Arabe », « Effrakata », « Abracadabra » jusqu'à « 13ème Apôtre », le chanteur décrypte l'amour dans toute sa dimension pour rendre heureux les amoureux.

De l'amour, toujours à l'amour, rien que pour l'amour. C'est de ça que sa riche discographie est constituée. Avec des chansons soutenues des paroles étincelantes, émouvantes, somptueuses et poétiques. La fête de la Saint Valentin aura tout son sens grâce à Olomidé qui sera bien évidemment dans son monde. A la fois érotique mais très romantique, le chanteur congolais décrypte l'amour dans toute sa dimension pour rendre heureux les amoureux. L'auteur de la chanson «Lovemcyne» va faire preuve sur la belle estrade du Palm Beach, qui sera transformé à un véritable temple d'amour.

Signalons que le boss Thierry KABAMBA (Promoteur de la soirée), est hyper motivé pour accueillir les amoureux et amoureuses qui vont effectuer le déplacement de son espace. Sur le plan organisationnel, il a mis toutes les batteries en marche afin d'assurer le confort et la classe aux fans de la star. Ce qui est vrai, Papa Fleur ne sera pas le seul chanteur à se produire au jour de la fête de la Saint-Valentin à Kinshasa. D'autres musiciens vont essayer aussi de fredonner les chants d'amour. Seulement, les textes vont faire la différence devant le public. Or, avec le Quadrakoraman, il faut s'attendre à une soirée riche, adaptée aux chansons soutenues des paroles étincelantes, émouvantes, somptueuses et aphrodisiaques qui vont donner une coloration particulière à la fête.

Qui dit mieux ?