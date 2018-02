Congo-Kinshasa: Décor corsé !

opinion

La montagne russe est de rigueur pour illustrer le contraste du début et de fin annoncée de ce mois de février 2018. Tenez ! Entamé avec les contrecoups des heurts du 21 janvier, à l'occasion de la marche appelée par le Comité Laïc de Coordination, février dont le début fredonne, désormais, avec la commémoration de la mort du lider maximo, a connu un début plutôt calme.

En effet, l'heure était au pansement des plaies. Mais, encore, au deuil, regrettable à plus d'un titre, des proches fauchés, 7 civils d'après le CLC, en marge de la journée du 21. Hélas ! Ce cap n'aura été qu'une pause. La manche reprend.

Oui, c'est bien le cas dès lors que le décor planté pour la suite est annonceur de bien de pressages de bras de fer. L'agenda de ce fin février 2018, regorge, véritablement, de bien de rendez-vous aptes à faire monter la température de la scène politique rd congolaise. Où, par les temps qui courent, tous les coups semblent permis. Dès lors que toutes les parties laissent transparaître un jusqu'au-boutisme béant.

Ce 25 février, à titre d'exemple, l'occasion est de nouveau donnée de vérifier cette donne. L'Opposition derrière l'Eglise Catholique, avec le Comité Laïc de Coordination comme fer de lance, devra battre le pavé, une fois de plus. Quelle attitude les autorités vont-elles adopter face à cette énième marche ? Les deux dernières se sont soldées sur une note salée en termes de perte en vies humaines. Plus d'une vie a été fauchée à chaque fois. Or, un seul mort est déjà de trop. Qui dit le contraire ? Bien.

Cette fois, par ailleurs, le décor sera un peu plus corsé, avertissent des analystes. Qui, stylo en main, associent les dates à venir avec des activités aux retombées multiples sur l'agora politique du Congo-Kinshasa. D'abord, au niveau international, déjà le 11 février, il y a la marche des chrétiens, non plus sur les artères de Kinshasa ou d'ailleurs au pays, mais à Rome, sous la barbe du Pape François.

Objectif ? Interpeler pour la situation en RDC. Car, de l'avis des initiateurs de cette démarche, les chrétiens n'arrivent-ils plus à marcher pour revendiquer sans être pris à parti. Le calmant rose bonbon de la Saint Valentin ce 14 février passé, le 15 s'ouvre la session extraordinaire de la CENCO qui devra prendre fin le 17 février avec, certainement, un poignant vade-mecum. Un message qui sera, certainement, revigoré par le souvenir de la marche des chrétiens du 16 février 1992 dont celles du 31 janvier 2017 et 21 février 2018. L'appel du 17 trouvera, aussi, de la vigueur dans la prière du Pape ce 23 février à la place Saint Pierre, à Rome.

Ainsi, tous ces événements qui corsent le décor peuvent, à tout dire, agir comme des stéroïdes lors de la descente de rue des chrétiens le 25 février. Mais, quid de la suite ? Qu'en est-il de la marche du processus électoral ? Ce 15 mars, justement, le Parlement rouvre ses portes et, la CENI s'attèle bien avant à finir le dédoublonnage du fichier électoral bouclé le 31 janvier passé car, le projet de loi sur la répartition des sièges doit être examiné puis promulgué. Donc, le cheminement continue. Mais, les secousses des marches et empêchements ainsi que l'accroissement des contradictions Pouvoir-CENI et Opposition-Eglise Catholique sur l'application de l'Accord, dans ce décor corsé, loin de s'attendrir toute l'année durant, ne vont-elles pas amener le train des élections à dérailler?