Congo-Kinshasa: La Russie envisage renforcer sa coopération économique avec le pays

Des rumeurs assez persistantes ont couru toute la semaine passée, dans tous les sens dans la ville, et dans les… Plus »

Dans le rapport Doing business 2017 de la Banque mondiale, la RDC se classe à la 48è sur 53 économies africaines et 184è au monde.

La République démocratique du Congo est l'un des pays au monde qui regorge d'énormes potentiels miniers et qui, paradoxalement, figure sur la liste des pays les plus pauvres de la planète, selon les derniers rapports publiés par le PNUD sur l'Indice de développement humain(IDH).

« Nous sommes deux pays riches (La Russie et la RDC, ndlr) en ressources naturelles et nous avons intérêt de travailler ensemble afin de promouvoir la coopération économique », a déclaré l'ambassadeur russe.

Les relations entre la République démocratique du Congo et la Russie continuent de prendre de l'épaisseur, avec en ligne de mire, le renforcement de la branche économique. Les mines et l'agriculture sont notamment les domaines dans lesquels la Russie pense particulièrement prêter main forte à la RDC.

