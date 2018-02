Ile Maurice: Première Vision Paris 2018 - Des opérateurs mauriciens de textile à Paris

communiqué de presse

En ligne avec sa stratégie de consolidation et de diversification de marchés, le Trade & Export Office de l'Economic Development Board-Mauritius organise la participation de 12 opérateurs de textile et de prêt-à-porter à Première Vision Paris. Cet événement phare de l'habillement et du prêt-à-porter en France se tiendra du 13 au 15 février 2018 au Parc des Expositions de Villepinte à Paris. Les entreprises du textile y exposent leur collection printemps / été 2019.

Le Trade & Export Office a maintenu une participation régulière à Première Vision au cours des années précédentes. Plus de 80 % des visiteurs à ce salon sont des décideurs pour le prêt-à-porter des marques prestigieuses, des accessoires de mode et du textile. Cet événement attire des acheteurs et d'autres professionnels provenant principalement de France, du Royaume-Uni, d'Italie et d'autres parties du monde.

La présence continue de Maurice à cette foire consolide la position du pays comme destination d'approvisionnement de qualité et fiable non seulement aux acheteurs français mais aussi aux acheteurs internationaux. Les exposants mauriciens auront l'occasion de rencontrer de nouveaux acheteurs et renouveler le contact avec les acheteurs existants.

Autres objectifs : mettre en avant les collections et le savoir-faire de Maurice ; consolider et élargir les exportations locales sur le marché français ; et rehausser la visibilité de Maurice comme un fournisseur de choix pour le textile et l'habillement.

Plusieurs entreprises de textiles mauriciennes ont été formées depuis 2016 avec le soutien de 'Trend Stop' et 'Carlin Creative Trend Bureau' dans le cadre du Capacity Building Programme du Trade & Export Office. L'objectif était de prendre connaissance des nouvelles tendances par rapport aux créations et couleurs afin de développer des collections ciblées pour sécuriser de nouveaux clients. Par la suite, certaines entreprises de textiles ayant bénéficié de ce programme ont été sélectionnées pour présenter leur collection à Première Vision 2018.

Première Vision Paris

Maurice participe à Première Vision Paris depuis 2009. Cet événement de renom international se déroule deux fois par an à Paris.

Première Vision Paris attire quelque 60 000 visiteurs de 130 pays. C'est une plateforme très importante réunissant les professionnels du secteur de la mode qui dévoile les dernières tendances et collections. C'est donc une opportunité pour les entreprises mauriciennes de se familiariser avec les dernières tendances et collections.