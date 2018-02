Ile Maurice: Averses - Déluge dans le Sud, l'Est et le Plateau central pas épargnés

En ligne avec sa stratégie de consolidation et de diversification de marchés, le Trade & Export Office… Plus »

Ces averses, indique-t-on, pourraient provoquer des accumulations d'eau. D'ailleurs, hier, samedi 10 février, suivant les pluies qui se sont abattues sur le Sud du pays, les sapeurs-pompiers ont dû effectuer 13 interventions, concernant des maisons et cours inondées. Notamment à L'Escalier, Plaine-Magnien et New-Grove. À Morcellement Tagore, à L'Escalier, un pont a même été inondé.

Depuis midi, ce dimanche 11 février, le Sud se retrouve copieusement arrosé. Des averses orageuses frappent, en fait, plusieurs régions du pays, principalement au Sud, à l'Est et sur le Plateau central. Du côté du National Disaster Risk Reduction and Management Centre, on suit la situation de près.

