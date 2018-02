Ile Maurice: Grand-Bassin - Quand Pravind et Kobita Jugnauth «kraz mil»...

«Un kilometre à pied, ça use, ça use, un kilometre à pied, ça use les souliers... » Le Premier ministre et sa lady Kobita Jugnauth, ce sont 7,5 km qu'ils ont parcourus jusqu'ici, baskets aux pieds. Ils sont en route pour le Ganga Talao, dans le cadre de la fête Maha Shivaratree qui sera célébrée mardi 13 février.

C'est vers 13 h 15, ce dimanche 11 février, que Pravind Jugnauth et son épouse ont quitté Vacoas. Ils se sont mêlés aux pèlerins qui convergent vers Grand-Bassin. Également de la partie, Ken Arian, le tout nouveau président du conseil d'administration d'Airports of Mauritius Ltd, ainsi que le ministre de la Jeunesse et des sports Stephan Toussaint, et le Deputy Speaker, Sanjeev Teeluckdharry.

Un Premier ministre qui kraz mil, on n'a pas tous les jours l'occasion de voir un tel spectacle. D'où l'excitation de certains pèlerins, surtout lorsque le chef du gouvernement leur fait un brin de causette et prend des rafraîchissement avec eux. Et voilà Pravind et Kobita Jugnauth qui se retrouvent sollicités pour des selfies et photos souvenirs en cours de route. Un exercice auquel ils se prêtent de bonne grâce.

Il leur reste encore quelque 10 km à parcourir avant d'arriver à destination.