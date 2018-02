Congo-Kinshasa: Mgr Fridolin Ambongo - « J'ai une mission d'évangélisation en profondeur du peuple de Dieu... »

Des rumeurs assez persistantes ont couru toute la semaine passée, dans tous les sens dans la ville, et dans les… Plus »

Le cardinal Monsengwo n'a fait qu'assumer sa mission de pasteur toutes ses dimensions y compris la dimension politique. Si moi je pasteur selon les normes de l'église catholique, je ne peux reprendre là où il s'est arrêté et continuer parce que la mission qu'avait le cardinal ce n'est pas sa mission à lui. C'est la mission Jésus-Christ qui lui a confiée en un certain moment qu' il a reçu ses prédécesseurs, et moi je reçois de lui et je continue la mission.

Moi je ne sais pas pour quoi on s'offusque, s'irrite de l' de ce mot parce que c'est aussi une expression que nous utilisons nos écoles lorsqu'on donne à un enfant cette note : l'enfant changer et aucun parent ne s'irrite.

En janvier dernier, Monseigneur Monsengwo a appelé les médiocres dégager pour que règnent la paix et la justice au Congo. Des qui ont dérangé le président Kabila qui a demandé à ce qu'on rende César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Allez- évoluer sur la même lancée que le cardinal Monsengwo ?

On sait que les relations entre l'église catholique et les congolaises ne sont pas bonnes du tout. Quel rôle allez-vous pour espérer décrisper le climat politique général ?

Pour dire la vérité, je dirai non. Parce que le système tel que fonctionne dans l'église catholique, il y a des consultations et personne concernée n'est jamais consultée. C'est seulement au moment qu'on se tourne vers vous. Donc je n'avais aucune chance savoir que quelqu'un pensait à moi.

Certains médias ont même tenté de lier cette décision du Vatican au contexte politique congolais, caractérisé par un bras de fer entre le régime au pouvoir et l'église catholique. Le principal concerné, a fait savoir, dans une interview accordée à la Voix de l'Amérique (VOA), que sa mission est d'abord religieuse. « C'est une mission d'évangélisation en profondeur du peuple de Dieu et c'est aussi une mission d'évangélisation pour que les enfants de Dieu vivent mieux ». Pour lui, cette vie est la vie du peuple comporte une dimension spirituelle, politique. D'où son aveu : « Evidemment, c'est un peu dans ce que j'aurai aussi à tenir compte de cette dimension politique pour les populations des enfants de Dieu de Kinshasa vivent mieux ! »

