Congo-Kinshasa/Gabon: CAF C1/C2 - V. Club atomise Forward, Maniema Union gagne au Gabon

Dans le dernier quart d'heure de la rencontre, V. Club prouve sa suprématie en inscrivant le quatrième et dernier but de la rencontre. Le jeune Muloko signe ainsi son doublé en compétition africaine. Score final, 4-0 au profit des Moscovites. Une victoire qui permet aux Dauphins noirs de préparer tranquillement le match retour prévu dans une semaine à Lilongwe, au Malawi.

Au retour des vestiaires, V. Club baisse un peu le rythme et oblige les visiteurs à courir désormais derrière le ballon. Très déterminés, les Malawites cherchent tout de même à marquer ne fût-ce qu'un but de l'honneur. Mais cela n'arrive toujours pas avec un Nelson Lukong très expérimenté et pas du tout inquiété.

Avec une défense bien surveillée par Bangala et Bompunga, V. Club trouve du souffle au milieu de terrain avec le bond jaillissement du capitaine Munganga. À la 30è minute, Mukoko Batezadio alourdira la marque après avoir hérité d'une passe de la poitrine de son capitaine. À la 42è minute, V. Club inscrira le troisième but par l'entremise de Makusu Mundele. 3-0, c'est le score à la pause.

Le premier but de V. Club est intervenu à la 18ème minute par Jésus Moloko Ducapel. Ce dernier a bénéficié d'un très bon centre de Sidibé qui lui a permis de battre le portier de Forward dans son angle. Un but salué par les supporters venus nombreux au stade des Martyrs.

Belle entrée pour V. Club et Maniema Union aux préliminaires de la C1 et C2. À domicile, V. Club atomise Forward (4-0), tandis que Maniema Union est allé défier Manga Sport au Gabon (1-0). Avec cette double victoire, les qualifications sont déjà assurées pour les deux clubs congolais.

