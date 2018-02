Congo-Kinshasa: Linafoot - Le Match Mazembe - Lupopo arrêté à la 85ème minute

Des rumeurs assez persistantes ont couru toute la semaine passée, dans tous les sens dans la ville, et dans les… Plus »

Une décision arbitrale qui n'a pas été bien reçue par les supporters de Lupopo. Ces derniers ont procédé par les jets de projectiles, obligeant ainsi les 22 acteurs et les officiels de vider rapidement les lieux. Une rencontre qui se termine dans la confusion la plus totale sans le coup de sifflet final de l'arbitre.

Une fois de plus, la violence s'est invitée à la Ligue nationale de football (Linafoot). Le derby Lushois entre le TP Mazembe et SE Lupopo au stade Frederic Kibassa Maliba, le dimanche 11 février, a tourné au théâtre des affrontements entre policiers et supporters. Les deux clubs s'affrontaient pour le compte de la 14è journée de la Ligue nationale de football (Linafoot), zone de développement Centre - Sud.

