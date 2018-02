Congo-Kinshasa: Aller au-delà

Des rumeurs assez persistantes ont couru toute la semaine passée, dans tous les sens dans la ville, et dans les… Plus »

Il faut aller au-delà des condamnations pour permettre à un peuple de libérer son avenir et faire de son pays une terre de paix, de dignité, d'hospitalité et de progrès pour tous.

Comme le signifie aussi clairement le Comité laïc de coordination, la communauté internationale doit passer à la vitesse supérieure, en prenant des résolutions pertinentes à l'encontre des auteurs des répressions. Il faut une position, une attitude allant au-delà des condamnations de sorte que la volonté populaire triomphe face aux bourreaux qui tiennent à prendre toute la nation en otage... C'est ainsi que l'appel du Comité laïc de coordination rencontre l'assentiment de l'ensemble de la population congolaise. Quelle que soit son appartenance religieuse, associative, politique ou professionnelle, tout Congolais est déterminé à se battre pacifiquement pour vaincre la dictature. Et ceux qui ont choisi le camp du peuple, devrait quitter la tiédeur des décisions inefficaces qui ne changent pas d'un iota la situation sur le terrain. Car, il est prouvé que les dictateurs et les tyrans n'entendent que le langage qui leur convient. Des condamnations protocolaires ne freinent jamais leur élan machiavélique.

Il faut donc aller au-delà de simples condamnations de principe. Oui, cela est une nécessité. Le soutien exprimé au peuple martyrisé doit l'être réellement et doit se traduire en acte pour protéger une population résolument engagée à barrer la route à la dictature qui est le premier obstacle pour l'organisation des élections libres, transparentes et apaisées dans son pays.

Copyright © 2018 Le Potentiel. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.