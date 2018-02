Congo-Kinshasa: Troisième appel du Comité laïc de coordination

Marchons pour dire non à la dictature!

Lors des marches pacifiques du 31 décembre 2017 et du 21 janvier 2018, le Comité Laïc de Coordination a mobilisé plus de 3.000.000 de Congolaises et Congolais qui ont marché pacifiquement pour réclamer l'application intégrale de l'Accord de la Saint-Sylvestre.

Comme seule réponse, le pouvoir a choisi une répression sanglante, affichant ainsi la persistance de son arrogance, de son mépris et de son insouciance. Bref le refus catégorique de prendre en considération les revendications de toute une nation.

Trop c'est trop !

Notre peuple ne croit plus en la volonté politique des dirigeants actuels d'assurer une alternance pacifique du pouvoir. En effet, les nombreuses fenêtres d'opportunité offertes à nos dirigeants actuels tant par la communauté nationale qu'internationale ont été volontairement et systématiquement rejetées, réaffirmant ainsi leur volonté de se maintenir au pouvoir sans respect de toute procédure démocratique.

Aussi a-t-il décidé de se mettre résolument debout pour barrer la route à la présente dictature, premier obstacle à l'organisation des élections libres, transparentes et apaisées. Nous voulons des élections ! Oui nous les voulons, libres, démocratiques, transparentes et inclusives mais pas des élections truquées et manipulées d'avance, qui ne garantissent pas la paix, ni avant ni après les élections.

Pour la 3° fois, le Comité Laïc de Coordination invite le Peuple Congolais, à poursuivre la marche jusqu'à la victoire finale. Nous irons jusqu'au bout de ce régime irrespectueux de la Constitution et de l'Accord de la Saint-Sylvestre.

Notre peuple interpelle d'abord

-Tous ceux qui aujourd'hui sont devenus des ennemis de la Démocratie ;

- Tous ceux qui cherchent dans nos revendications, d'hypocrites arguments et prétextes pour justifier leur violence et leur barbarie ;

- Tous ceux qui se rendent complices des crimes en s'opposant à l'organisation d'une enquête indépendante pour identifier, traduire en justice et condamner les tueurs et leurs commanditaires ;

- Tous ceux qui veulent étouffer les aspirations du peuple congolais à l'alternance et au changement, dans le respect de la Constitution et de l'Accord de la Saint-Sylvestre.

À tous ceux-là qui ne veulent pas comprendre, nous leurs disons : « Nous n'irons jamais dans la violence. Nous n'accepterons jamais que des Congolais portent la main sur d'autres Congolais ! Leur violence et leurs balles ne triompheront pas de notre amour du Congo et des Congolais »

Notre peuple interpelle aussi le Conseil de Sécurité des Nations-Unies, l'Union Africaine, et l'Union Européenne, afin qu'ils aillent au-delà des condamnations de principe, car ils sont des témoins non seulement du blocage du Processus électoral par le Président Kabila mais aussi des atrocités et de la barbarie qui émaillent ce processus. Et pourtant, à travers ces manifestations pacifiques, le peuple congolais ne demande que l'application de l'Accord de la Saint-Sylvestre, un Accord largement soutenu par l'ensemble de la Communauté internationale.

Il est encore temps d'éviter que la RDC ne sombre dans la violence susceptible d'entrainer toute la sous-région dans le chaos.

Ce 25 février 2018, où que nous soyons, au Congo ou à l'étranger, quelles que soient nos appartenances religieuses, associatives, politiques ou professionnelles ;

LEVONS-NOUS ET MARCHONS pour dire NON à la dictature ;

DRESSONS NOS FRONTS ET MARCHONS pour dire NON à toutes les atrocités dont notre peuple est victime ;

DEBOUT CONGOLAIS ET MARCHONS ! SOYONS PRETS à affronter le pire pour arracher le meilleur, à savoir le respect de notre dignité d'homme et de femme.

Fait à Kinshasa, ce 10 février 2017.

LE COMITE LAIC DE COORDINATION

Thierry Nlandu Isidore Ndaywel Justin Okana