Congo-Brazzaville: Forêts - Kinshasa et Brazzaville favorables à la promotion des tourbières de la cuvette centrale

Hormis la RDC, la réunion de Brazzaville devra regrouper les autres pays des régions tropicales couvertes par les tourbières, à savoir l'Indonésie et le Pérou. La rencontre de Brazzaville devra également favoriser le renforcement des capacités de parties prenantes pour la conservation, la restauration et la gestion à long terme des tourbières.

Dans cette optique, le ministre de l'Environnement et développement durable de la RDC, Amy Ambatobe et son homologue de la République du Congo, Arlette Soudan Nonault, ont échangé le samedi 10 février à Kinshasa sur la nécessité de mettre en place une coordination pour la protection et la valorisation des tourbières, récemment découvertes par les scientifiques en RDC et au Congo Brazzaville.

Les tourbières découvertes il y a quelques mois par des scientifiques dans la cuvette centrale, dont la RDC et le Congo Brazzaville font partie, est un patrimoine commun qu'il faut bien protéger et dont il faut tirer profit. Raison pour laquelle les délégués de deux pays ont organisé une séance de travail à Kinshasa. Question de rationnaliser davantage les richesses forestières que contiennent les forêts de deux pays.

