Sénégal/Egypte: Génération Foot-Misr El Makassa - Deux buts porteurs d'espoirs, mais... !

On n'est jamais à l'abri d'une élimination, quelle que soit la victoire ou le score. L'histoire l'a démontré à plusieurs reprises. Mais les deux buts inscrits samedi, à Léopold Sédar Senghor, par Génération Foot face à Misr El Makassa en préliminaire de la Ligue des Champions, sont porteurs d'espoir.

Si dans un match de football le plus important est de gagner, on peut dire que les Académiciens ont fait l'essentiel, mais sans la manière. Les joueurs d'Olivier Perrin ont manqué d'application, de mordant et d'agressivité. Ils n'ont pas eu de main mise sur la rencontre, sur le jeu quand bien même ils jouaient à domicile.

Le capitaine Sidy Bara Diop n'a véritablement pas su imprimer le rythme nécessaire pour mettre sur orbite son équipe.

De même, Bun Sanneh, bien muselé, et Cheikh Tidiane Sabaly, victime d'un marquage à deux, n'ont pu faire grand-chose face à des Égyptiens beaucoup plus posés, plus agressifs avec Paulin Voavy qui a donné du fil à retordre à défense de Génération Foot. Les protégés d'Ahmad Souleyman ont réussi à étouffer le jeu adverse en gagnant la bataille du milieu de terrain.

Dans ce match correct, sans carton, les joueurs d'Olivier Perrin, peu inspirés, ont parfois mélangé vitesse et précipitation. Ils ont pêché par leur jeunesse, selon Ablaye Sarr, directeur technique du club. Mais les techniciens du club de Dény Biram Ndao ont su trouver les mots justes pour galvaniser leur troupe. Le match s'est joué à pas grand-chose.

Malgré sa 14e place, Misr El Maakassa a démontré qu'il avait de l'expérience à revendre et que le championnat égyptien était d'un niveau supérieur.

Mise en difficulté pendant une grande partie du match, Génération Foot a démontré qu'elle avait encore des efforts à faire. Olivier Perrin l'a d'ailleurs reconnu. « Des matchs comme celui là, on n'en n a pas beaucoup à gérer dans notre championnat. On a été mis dans des retranchements, des domaines où on n'est pas habitué.

C'est tout le travail qui nous reste à faire pour arriver à ce niveau-là », a laissé entendre le technicien qui reconnaît que le match retour sera loin d'être une formalité.

Et il a raison de bien s'en méfier, car le contexte sera différent de celui du stade Léopold Sédar Senghor. « La vérité d'un match n'est jamais celle d'un autre. Le contexte à l'extérieur va beaucoup jouer. Ce sera donc un match bien différent », reconnaît Perrin.

Les deux buts inscrits, il le sait bien, ne sont point synonymes de qualification, mais ils sont porteurs d'espoir.