Sénégal: FIKA - La vice-présidente de la Gambie plaide pour un appui aux femmes et aux jeunes

La Vice-présidente de la Gambie, Fatoumata Diallo Tambajang, a plaidé, samedi à Kaolack, pour un appui constant aux femmes et aux jeunes pour les aider à jouer pleinement leur rôle dans le développement économique et social des deux pays.

Fatoumata Diallo Tambajang, à la tête d'une forte délégation gambienne, parmi laquelle la présidente de l'Assemblée nationale, la première dame Sadio Mballo Barrow et trois ministres (santé, intégration, agriculture), participait au forum sur le rôle des femmes entrepreneuses dans le développement des relations sénégambiennes et leadership entrepreneurial des femmes et des jeunes face à l'émigration dans l'espace Cedeao.

La rencontre organisée par le réseau des femmes entrepreneuses sénégambiennes à la 3e édition de la Foire internationale de Kaolack, a été présidée par Diene Farba Sarr, ministre du Renouveau urbain, du Cadre de vie et de l'Habitat.

La Vice-présidente de la Gambie a insisté, dans son plaidoyer, en faveur des femmes et des jeunes pour un appui constant à ces deux catégories. «Les femmes sont non seulement des actrices dévouées de développement, à travers leurs activités génératrices de revenus, mais aussi elles sont des mères de famille qui s'occupent, nuit et jour, de la maison et de l'éducation des enfants.

Elles méritent plus de considération tout comme les jeunes », a-t-elle déclaré. Selon Fatoumata Diallo Tambajang, « appuyer constamment ces couches surtout avec l'implication des banques pour les inciter non seulement à leur accorder des prêts mais aussi à baisser les taux d'intérêt, participerait sensiblement à la lutte contre la pauvreté dans nos deux pays appelés à vivre ensemble à travers des échanges commerciaux et économiques et cela dans tous les secteurs d'activités orientés vers certains axes de notre coopération comme l'agriculture, la pêche, le tourisme et la culture ».

La vice-présidente de la Gambie, tout en invitant les femmes à un changement de comportement, souhaite également qu'elles s'impliquent davantage dans les instances de décision des États.

Le ministre Diène Farba Sarr a souligné que « le Sénégal et la Gambie sont deux pays voisins que tout rassemble aussi bien sur le plan culturel, social et économique.

Deux peuples partageant les mêmes réalités historiques et géographiques et que seule la frontière terrestre définie en 1889, lors d'un accord entre la France et le Royaume Uni, sépare.

Ainsi, conscient des intérêts économiques mutuels qu'ils peuvent tirer de leur voisinage, les deux pays avaient mis en place, en 1982, la confédération de la Sénégambie qui n'a malheureusement pas survécu longtemps parce que dissoute en 1989 ».

Le président de la chambre de commerce, Serigne Mboup, a saisi l'occasion du forum pour annoncer la prochaine édition de la foire prévue du 10 au 25 janvier 2019, avec comme pays invité d'honneur, la Gambie.