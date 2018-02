Ile Maurice: Goodlands - Neandi Dosoruth avance malgré les obstacles

Elle a 28 ans. Mais a déjà beaucoup accompli. Elle, c'est Neandi Dosoruth. Habitant Goodlands, elle est maintenant avouée de profession, après avoir porté serment la semaine dernière en Cour suprême, à Port-Louis. Toutefois, la vie ne lui a pas toujours souri.

Issue d'une famille modeste, elle a dû se battre contre vents et marées pour exceller. «Tout le monde le sait, la toiture de ma maison est en tôle et à chaque averse c'est la même chose : la maison se transforme en passoire. Pas plus tard que la semaine dernière, au soir de ma prestation de serment, je me suis vue sur le toit en train de bricoler», explique la jeune femme, qui garde malgré tout le sourire. De plus, étant l'aînée de la famille, elle contribue financièrement aux frais des cours de sa soeur et de son frère. Son père est vigile et sa mère ne peut travailler «car elle a des problèmes de santé et doit se reposer le plus qu'elle peut».

Elle a fait ses études secondaires au Sharma Jugdambi SSS. En 2008, pour ses résultats aux examens de Higher School Certificate (HSC), elle obtient cinq A et intègre par la suite l'université de Maurice. C'est ainsi qu'elle étudie le droit et obtient son Bachelor of Laws avec un Second Class, First Division. Elle débute ensuite aux Mardemootoo Chambers où elle fait son pupillage.

Aucun salaire

«Durant cette période, je n'ai perçu aucune rémunération. C'est la norme. Cela a été assez dur mais dès que mon pupillage s'est terminé, j'ai pris de l'emploi dans un cabinet d'avocats comme Legal Executive afin de pouvoir aider financièrement mes parents.»

Neandi Dosoruth est une battante. D'ailleurs, elle veut aussi faire son entrée dans la politique. «En ce qui concerne mon avenir politique, j'ai la ferme intention de m'y atteler vu tous les problèmes auxquels on fait face. On a construit cette société et c'est à nous d'améliorer la situation. Si on ne change rien, personne ne le fera.»

Pour être là où elle est aujourd'hui, Neandi Dosoruth souhaite remercier les personnes qui l'ont toujours soutenue dans les moments difficiles. «Merci à Me Manon Mardemootoo, Senior Attorney, aux avoués de chez Mardemootoo Solicitors, à Me Roshan Rajroop, à mes parents, ma soeur et mon frère et à ma tante maternelle ainsi qu'à mon fiancé et ses parents, qui m'ont beaucoup soutenue.»