Sénégal: Soutien au chef de l'Etat - Bby sonne la mobilisation à Bignona

La coordination départementale de «Bennoo bokk» yaakaar de Bignona a organisé, samedi dernier, à Thionck-Essyl, son meeting de remerciements aux populations qui ont voté victorieusement pour elle lors des dernières élections législatives.

Son leader, Abdoulaye Badji, par ailleurs conseiller personnel du président de la République, a saisi l'occasion pour engager l'ensemble des militants et sympathisants de la coalition présidentielle à faire mieux pour réélire le Chef de l'Etat en 2019, au 1er tour, et à plus de 50%.

Abdoulaye Badji a souligné que le président doit être élu dès le premier tour pour éviter toute complication. Le patron de Bby de Bignona a fait remarquer, à ses « camarades de coalition », qu'ils ont du travail à faire et ils doivent en être conscients.

Il les a appelés à comprendre qu'ils ne pourront réélire le président de la République que dans un «Bennoo bokk» uni, fort, et où les ambitions personnelles devront être rangées aux oubliettes. « On a tout le temps de les prendre en charge après 2019 », leur a-t-il lancé.

M. Badji a prié ses collègues responsables et autres militants de Bby à oublier qu'il y aura des locales en 2019 et de penser seulement à la présidentielle « pour réélire le président Macky Sall au 1er tour, et à plus de 50%, partout, à travers tout le département de Bignona ». Par ailleurs, il les a exhortés à sonner la mobilisation à tous les niveaux pour massifier leur coalition.