Afrique: Accident mortel à Yemen - Deux amis séparés trop vite

Ce n'est que vers minuit que les proches du jeune homme ont été alertés de la présence de la voiture dans la rivière. Ils s'y rendent. «On a accouru sur les lieux. Différentes unités de la police, notamment le Mauritius Fire and Rescue Service, le Groupement d'intervention de la police mauricienne, la Special Mobile Force, la Police Towing Unit et la police régulière, sont venus prêter main-forte. L'exercice a pris fin vers 3 h 30.»

Les deux victimes étudiaient à l'institut Charles Telfair. Et c'est là-bas qu'ils sont devenus amis. Shakeel Moossun, habitant Vacoas, entamait sa dernière année de licence en business administration. Niven Moothia, habitant Coromandel, venait, lui, de compléter sa première année de licence en management et il est un ancien élève du collège John Kennedy.

Ils s'étaient récemment liés d'amitié et ont perdu la vie ensemble. Les corps de Shakeel Moossun, 21 ans, et de Niven Moothia, 22 ans, ont été retrouvés hier, dimanche 11 février. Les deux jeunes se trouvaient dans une voiture repêchée de la rivière Rempart, à Yemen. Selon le rapport de l'autopsie, le premier est décédé d'une fracture du cou alors que le décès du second est attribué à une asphyxie due à la noyade.

