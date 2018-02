Ile Maurice: Rajesnarain Gutteea - «Il ne faut pas mélanger politique et religion»

interview

Que pensez-vous des récents incidents qui se sont produits à Grand-Bassin ?

C'est chagrinant et, en même temps, révoltant. Ces incidents sont inacceptables, surtout la façon dont ils se sont déroulés. Maha Shivratree est une fête qui est célébrée au niveau national et international et, de nos jours, les hindous ne sont pas les seuls à le faire mais aussi des personnes de foi différente. C'est une fête qui prône l'unité et nous nous dirigeons tous vers le lac sacré au nom de la religion uniquement, pour y prier. Puis, il est important de ne pas oublier que personne n'est propriétaire de Grand-Bassin.

Qui sont à blâmer ?

Certainement pas la police, car elle fait uniquement son travail. Elle a affirmé que l'ordre venait des autorités. Mais qui ? Nous avons tous les mêmes droits et il faut que la population sache pourquoi seuls les prélarts d'une association en particulier ont été démolis. Pourtant, il y en a plus d'une centaine. Le problème c'est l'ingérence politique. Il ne fait pas mélanger religion et politique. Maha Shivratree ne devrait pas être une fête utilisée comme plateforme par des politiciens. Mais, c'est le cas à Maurice.

Quelle serait la solution à ce problème ?

La Task Force devrait être une organisation neutre, sans aucune affinité politique. Or, nous constatons qu'elle est financée par l'État et présidé par le Premier ministre, donc, c'est clair qu'il pourrait y avoir une mainmise. Ce système doit changer. De plus, il est grand temps que nos dirigeants, ainsi que certains Mauriciens, changent de mentalité. Comme je vous l'ai dit, on doit plutôt se concentrer davantage sur les prières au lieu de politiser cette fête.