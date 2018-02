Ile Maurice: Port-Louis - Des enfants se rebellent et saccagent un centre d'accueil

Plus besoin de passer par Jo'burg pour rallier Nairobi. Air Mauritius et Kenya Airways se renforcent mutuellement. Les… Plus »

Un de témoins raconte qu'à chaque fois que les responsables de ce centre d'accueil essaient d'appliquer la discipline avec ces enfants, la plupart d'entre eux, considérés comme des «child beyond control», renversent tables et chaises. Pendant le week-end, il y a eu également des panneaux de vitre endommagés et des étagères renversées.

Des panneaux de vitre brisés. Des vols de nourriture. Des pièces saccagées. Des responsables insultés. Des enfants placés dans un centre d'accueil de la région de Port-Louis ont rebellé pendant tout le week-end. Des officiers de l'Ombusdperson for Children et des policiers ont dû se rendre sur le lieu pour ramener l'ordre, hier, dimanche 11 février.

Copyright © 2018 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.