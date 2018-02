Ile Maurice: Desserte Maurice-Nairobi - Air Mauritius et Kenya Airways s'allient

Plus besoin de passer par Jo'burg pour rallier Nairobi. Air Mauritius et Kenya Airways se renforcent mutuellement. Les deux compagnies se partagent les vols sur l'axe Plaisance-Nairobi. «C'est le début d'une ère de coopération Sud-Sud afin d'étendre nos ailes et d'atteindre de nouveaux sommets dans la région», explique le CEO d'Air Mauritius, Somas Appavou.

Celui-ci et le CEO de Kenya Airways ont signé un Memorandum of Understanding en décembre : «The aim is to enhance the current cooperation of both airline companies and to bring it to the next level.»

Il y aura, au total, sept vols par semaine entre Maurice et Nairobi. Soit quatre vols opérés par Kenya Airways et trois vols par Air Mauritius. Le vol inaugural est prévu début juin et sera d'une durée de 3 h 50, sans escale.

Ce qui est intéressant avec ce partenariat stratégique, c'est que Kenya Airways lance sous peu ses vols directs vers New York. Donc, pour les Mauriciens désireux de se rendre aux States - c'est une nouvelle option - outre de passer par l'Europe ou Dubayy. Aussi, Air Mauritius offrira des vols de Nairobi jusqu'en Australie. «Tout ce nouveau trafic sera stimulé par de meilleurs services et des offres compétitives. L'avenir est dans les partenariats afin d'augmenter les fréquences et les dessertes. Je crois beaucoup en la coopération Sud-Sud. Du reste, je suis aussi en pourparlers avec le CEO de South African Airways, mais je ne peux pas vous en dire plus à ce stade...», ajoute Somas Appavou.