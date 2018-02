Madagascar: Des dessous de gros sous !

A l'instar de l'Application Unique pour la Gestion Uniforme des Ressources humaines de l'Etat qui était de mauvais AUGURE pour de nombreux fonctionnaires qualifiés de fantômes qui couraient le risque de passer effectivement de vie à trépas après la suspension de leurs soldes. Sans qu'on leur ait expliqué à qui et à quoi imputer les erreurs. C'est comme pour la vente de la Villa Elizabeth qui a aussi des dessous de gros sous dont on ne sait pas non plus sur le compte de qui le mettre. Au propre comme au figuré.

Du ... coût, bon nombre de contribuables se demandent où va l'argent. Même question par rapport aux marchés publics - ils ne le sont que de nom - qui ont fait le buzz sur les réseaux sociaux à cause des sommes faramineuses qui seraient dues à trois zéros de trop. Une explication par trop simpliste sinon aberrante voire infantilisante. A défaut de reconnaître qu'il y a plusieurs autres « Claudine », il aurait été plus plausible de dire que le site de l'ARMP - fermé depuis - a été piraté par des hackers. Ou que le logiciel SIGMP ou Système Intégré pour la Gestion des Marchés Publics n'est pas encore bien maîtrisé.

AMETIS, AUGURE, ARMP, Villa Elisabeth... Des affaires - dans les deux sens du terme - qui ne sont pas pour redorer l'image du pouvoir en cette dernière année du mandat présidentiel. Elles pourraient même peser lourd dans la balance des votes au soir du premier ou du second tour (c'est selon) de la prochaine course à la magistrature suprême.

Copyright © 2018 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.