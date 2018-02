Madagascar: Qui sont nos hommes politiques ? - Randriamampionona Joseph Martin Un ancien chauffeur de taxi devenu ministre

Un exemple type de la mentalité et de la réussite des « zanak'i Betsileo ». C'est ainsi que les observateurs considèrent l'ascension « fulgurante » de Randriamampionona Joseph Martin, plus connu sous le nom de « Dadafara ».

Ce candidat malheureux à l'élection présidentielle de 2013 sait tout faire et a tout fait avant de créer son entreprise de commerce et d'importation de matériels de sonorisation « Discount Store Saturne ». Né le 26 septembre 1964 à Ambohimahasoa, Randriamampionona Joseph Martin va célébrer son 54e printemps cette année. Il a passé son enfance dans la Province de Fianarantsoa et a effectué ses études secondaires au Lycée Raherivelo Ramamonjy, dans la capitale de la Région Haute Matsiatra. Après avoir obtenu son Baccalauréat série D en 1984, il a quitté sa ville natale pour rejoindre Antananarivo. « Dadafara Saturne » a intégré l'Université d'Ankatso où il a suivi trois années d'études en Sciences naturelles.

Il a ensuite laissé tomber les études pour enchaîner les petits boulots qui ont généralement été liés au domaine du commerce. Après avoir quitté Ankatso, Randriamampionona Joseph Martin a été professeur de Sciences naturelles au Collège d'Enseignement Général (CEG) d'Ambohimahasoa pendant deux ans (1984 - 1985). Il a ensuite regagné Antananarivo pour gérer une épicerie de marchandises générales du côté d'Ambohimanarina (1987 - 1988).

Polyvalent-né. « Dadafara Saturne » s'est également intéressé au secteur du transport en commun. Il était chauffeur de taxi-ville et a aussi travaillé en tant que transporteur national et urbain. Décidément, Randriamampionona Joseph Martin est un polyvalent-né, puisque tous les riverains du centre ville savent qu'il a débuté son business dans le domaine de la restauration. En effet, de 1993 à 2004, il a été le gérant-propriétaire du « Resto-Bar Saturne » à Ambodivona. Commençant à viser plus haut dans ses entreprises, il a décidé de reprendre les études, notamment à l'ISCAM où il obtient en 1998 son Diplôme d'Etudes Supérieures Approfondies en Gestion Management, et a rejoint, en 2002, l'Université de Guangzhou en Chine pour y décrocher son « Certificate of Chinese Language ».

Candidat. Mais « Dadafara » doit surtout sa notoriété à « Discount Store Saturne », connu particulièrement dans la vente de matériels de sonorisation d'occasion de grandes marques à prix abordables et en se lançant dans l'organisation de spectacles et de concerts à travers le pays, en collaborant avec de nombreux artistes de renom. S'intéressant dans le domaine de l'audiovisuel, il a acheté en 2010 les chaînes de radio et télévision TN TV/TN Radio, puis en 2011 la radio « RF One » Fianarantsoa. C'était certainement à cette époque que lui était venue l'envie d'entrer dans la politique.

Deux ans plus tard, Randriamampionona Joseph Martin était le candidat de l'association Refondation Totale de Madagascar (RTM) lors de l'élection présidentielle de 2013. Il a incarné l'image du candidat issu du milieu modeste qui n'a pas réussi dans les études, mais qui a brillé dans le business. En obtenant 2,33% des suffrages, il a occupé la 7e place. Les 104 578 voix obtenues lors de ce scrutin ont certainement influencé la décision du président Hery Rajaonarimampianina qui l'a nommé ministre de l'Elevage et de la Protection animale.