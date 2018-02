Sénégal: Emmanuelle Bastide, journaliste à Rfi - La voisine des ondes...

« Si on n'aime pas l'Afrique à Rfi, il faut changer de radio. Si on travaille à Rfi, il faut aimer l'Afrique. C'est ma devise. Quand on travaille à Rfi, il faut s'intéresser à l'Afrique, à ses problématiques, à ses défis. Même si cela peut parfois être décourageant, il faut vraiment nourrir un intérêt intellectuel sur la façon dont le continent construit son avenir ».

Même si elle n'a pas d'expérience africaine comme correspondant de Rfi dans un pays du continent, Emmanuelle Bastide connaît bien l'Afrique pour l'avoir parcouru et continue de la parcourir depuis une vingtaine d'années. Des voyages qui ont renforcé davantage son intérêt pour le continent et son évolution. D'ailleurs, travailler à Rfi suppose, selon elle, aimer l'Afrique.

Rfi ou Radio France comme on le surnomme, n'est de France que par le nom. Ses excroissances sont à trouver surtout en Afrique subsaharienne avec des chiffres qui parlent d'elles même. Plus de 80 % d'auditeurs de Rfi sont en Afrique au sud du Sahara. De là à penser que Rfi est une radio africaine, il y a pas beaucoup d'ondes à franchir.

Très importante dans la grille de programme de Rfi, l'émission « 7 milliards de voisins » traite des questions sociétales et des problématiques de développement dans le monde avec surtout un partage d'expérience entre les 7 milliards et demi de voisins de la planète.

C'était aussi une manière de voir comment nous sommes tous différents et en même proches, et nous terminerons tous de la même manière, en poussière », dit-elle.

Aujourd'hui, nous sommes 7 milliards et demi. J'ai choisi le terme « 7 milliards de voisins » parce que c'est une notion de grandeur et de proximité.

C'est toujours comme cela avec les hommes et femmes de radio. On imagine leurs visages derrière leurs voix, surtout quand c'est une voix d'une radio aussi écoutée en Afrique comme Radio France internationale. Emettant à Paris, Rfi trouve une grande partie de son audimat dans les capitales africaines comme Dakar, Abidjan, Ouaga ou Bamako.

Présentatrice de l'émission « 7 milliards de voisins » sur Radio France internationale, Emmanuelle Bastide est une voix reconnue de cette radio qui compte une grande partie de ses auditeurs en Afrique subsaharienne. A Rfi depuis une vingtaine d'années, elle parcourt l'Afrique et le monde en cherchant à croiser les modes de vie du Nord et du Sud.

