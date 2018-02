Sénégal: Match amical - La Rédaction renvoie l'Administration à ses affaires administratives !

A l'entrée de la surface de réparation, Elhadji Ibrahima Thiam, très en verve malgré un petit ventre naissant, hérite du ballon et, d'une frappe pure et limpide, loge le ballon dans la lucarne. Imparable.

Sur une contre-attaque sur l'aile droite, Elhadji Ibrahima Thiam, en un-contre-un, dépose Mamadou Lamine Badiane sur place et distille une passe lumineuse à Moussa Diop qui, du pied droit, pousse le ballon au fond des filets. Les joueurs de l'administration comme Ibrahima Khalil Diagne, Ama Diop, Moustpha Sy, Habib Sarr, etc., sont déboussolés.

Les joueurs de l'Administration peinent à doubler la marque malgré plusieurs occasions de but. A défaut d'aggraver le score, les administratifs s'exposent. Et ce qui devait arriver arriva.

A la reprise du match, l'équipe de l'Administration intensifie sa pression. Face aux assauts répétés des administratifs, la défense de la Rédaction finit par céder sur un but de Moussa Guèye à la suite d'une action teintée d'un coup franc non sifflé en faveur des journalistes.

Et pourtant, composés de joueurs peu en jambes en plus bedonnants pour certains, les journalistes étaient loin d'être les favoris de ce match.

Copyright © 2018 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.