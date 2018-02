Sénégal: Département de Kaolack - Un centre de coaching territorial mis en place

Depuis le démarrage du procès Khalifa Sall et Cie, le débat a été centré par… Plus »

Soulignant au passage l'axe stratégique de la valorisation du capital humain pour préparer des citoyens entièrement dévoués à la cause du développement économique et social du Sénégal. L'officiel a émis le souhait que cet outil puisse bénéficier aux autres collectivités locales du pôle territoire du Sine Saloum.

Le président de l'institution de la région de l'Oriental de vanter cet outil de management et de promotion économique des terroirs implanté depuis le 30 mai 2016 dans sa circonscription. Il a qualifié le président Baba Ndiaye de dirigeant charismatique et dévoué à la cause du développement de son département.

A cet égard et profitant de votre présence, j'aurai l'honneur, après notre inauguration, de vous inviter à une courte séance d'échanges, créant ainsi la première activité du centre, pour proposer des activités concrètes qui vont servir d'exemples et que nous présenterons ensemble lors du prochain sommet d'Africités à Marrakech en décembre 2018 », a-t-il dit à ses hôtes marocains présents massivement à la cérémonie d'inauguration dudit centre.

Le Conseil départemental de Kaolack a inauguré un centre de coaching territorial ce dimanche. L'infrastructure, fruit de la coopération décentralisée avec la région de l'Oriental du Maroc et de la coopération technique belge, va servir d'outil de promotion et de valorisation des principales filières économiques de la région de Kaolack.

Copyright © 2018 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.