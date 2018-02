Cote d'Ivoire: Thons intoxiqués ou avariés sur le marché - Adjoumani dément les rumeurs

« Toutes les dispositions sont prises par les vétérinaires pour assurer un contrôle sanitaire efficient des denrées animales et d'origines animales mises sur le marché », a insisté le ministre des Ressources animales et halieutiques.

«Le ministère des Ressources animales et halieutiques voudrait démentir cette information et porter à la connaissance de la population ivoirienne que le poisson thon livré sur le marché est de bonne qualité », a fait savoir le ministre Adjoumani.

Encore autre rumeur qui vient d'être démentie. Le ministre des Ressources animales et halieutiques, Kobenan Kouassi Adjoumani, dans un communiqué dont nous avons reçu copie hier, a démenti l'information de la mise sur le marché ivoirien de poissons "intoxiqués ou avariés". Une information circulant sur les réseaux sociaux et amplifiée par des sms.

Copyright © 2018 Le Patriote. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.