Cote d'Ivoire: Les auteurs des 12 meilleurs tubes de l'année en attraction ce week-end

A l'en croire, les personnalités qui ont contribué à la promotion socioculturelle et sportives en 2017 seront également distinguées. « Ce sera une soirée riche en son et lumière, avec des prestations artistiques », a-t-il promis.

Ces artistes compositeurs ou interprètes vont se produire au lors de cette soirée et recevront un trophée », a expliqué M. Rachid Souleymane, directeur général de Maximum, une entreprise de communication événementielle et initiateur de ce concept.

Ces artistes ont été choisis, à l'issue d'un vote populaire via internet, par le public comme les auteurs des 12 chansons qui ont fait un carton durant ces douze derniers mois. Et sur une liste de 25 candidatures proposées par un jury composé de professionnels, selon les organisateurs.

