Le président de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire n'est pas du tout content. Hier, il a profité de l'assemblée générale de la faitière des maires à l'hôtel du district (Plateau) pour s'élever contre l'incendie de la mairie de Soubré par des jeunes suite au ravage du marché de la ville par des flammes. Pour le maire de Yopougon, c'est aberrant que des populations se fondent sur des rumeurs pour mettre le feu aux biens de la communauté.

«C'est révoltant. C'est un acte à condamner et je le condamne fermement. Pourquoi un maire va-t-il incendier un marché ? On me dit que le maire aurait vendu le site. Mais qui en a la preuve ? Cela peut-il justifier l'incendie de la mairie ?

C'est une aberration », a-til crié sa colère. Selon lui, le premier magistrat d'une ville qui peine à construire un marché n'a pas besoin d'incendier le marché existant pour la construction d'un nouveau. Il suffit, a-t-il dit, de faire déménager les commerçants pour faire construire le nouveau marché. «C'est de la délation, de la désinformation.

Les gens qui ont incendié le marché, l'ont fait pour des raisons qui leur sont propres. Il faut arrêter ce genre de rumeurs qui nuit à la communauté », a-t-il insisté, avant de revenir sur les travaux de l'assemblée générale de l'année 2018.

Comme cela est de coutume depuis quelques années, l'Assemblée générale a été couplée à une séance thématique pour permettre aux gestionnaires des cités, selon le ministre d'Etat Koné Kafana Gilbert, de s'approprier toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission de développement auprès des administrations centrales. «Chacun des trois termes retenus présente un intérêt particulier pour les maires.

C'est pourquoi nous osons croire que la séance contribuera à tisser des partenariats stratégiques pour le développement local et l'émergence de notre pays », a-t-il souhaité.

"Emploi et développement local : les mesures fiscales favorisant la création d'emplois aussi bien à Abidjan qu'à l'intérieur du pays", "Fiscalité locale et amélioration de la collaboration entre les services des impôts et communes" "Programme national de réhabilitation et d'entretien des routes urbaines : rôle des maires" c'est autour de ces trois termes que les maires ont échangé avec Kouman Atta Kouakou, Bollou Tchétché Noel de la direction générale des impôts et le ministre Yapo Calixte, directeur général adjoint de l'Ageroute avant l'ouverture de leur assemblée générale.